Festival Akimatsuri continua neste fim de semana com atrações culturais e comidas típicas

O 36º Festival de Outono Akimatsuri continua neste sábado e domingo (15 e 16) com diversas atrações artísticas, culturais e gastronômicas para os visitantes. O evento acontece no Centro Esportivo do Bunkyo, Avenida Japão, 5.919, bairro Porteira Preta, Mogi das Cruzes, das 10 às 22 horas, aos sábados, e das 10 às 21 horas, aos domingos.

A expectativa do Bunkyo de Mogi das Cruzes, organizador do festival, é grande para este último final de semana, por isso preparou atrações exclusivas para o público conferir. Entre elas, um show especial do cantor Joe Hirata, que vai reunir as batidas do taiko (tambores japoneses), instrumentos clássicos japoneses, grupos de dança japonesa e country.

“O show terá vários momentos, com estilos de músicas diferentes, e os grupos vão fazer a plateia querer dançar com a gente”, adianta o cantor. No final do show, o público será convidado a participar com de um grande Bon Odori (dança japonesa). “A ideia é fazer com que sintam-se parte da minha apresentação”, destaca o artística. O show do Joe Hirata está marcado para às 20h30 do sábado.

Outras atrações também compõem a programação de palco do Akimatsuri, sem intervalos, reunindo os melhores grupos de danças japonesas e de taiko (tambores japoneses), cantores e bandas nikkeis. A programação completa do festival pode ser conferida no site www.akimatsuri.com.br.

Para quem aprecia a cultura e costumes mais antigos, uma Vila Cultural Japonesa foi montada no espaço e vai oferecer oficinas durante o dia todo de shodô (escrita japonesa), origami, mangá, cerimônia do chá e outras atrações culturais.

Um setor que tem conquistado o visitante é o Pavilhão de Exposição Agrícola, decorado com cerca de 700 itens agrícolas da região, entre hortaliças, frutas, verduras e flores, de muitas variedades. E para quem gostar do que viu, pode levar para casa pagando preço de produtor. Praticamente quase todos os itens que estão à mostra também podem ser comprados. O Pavilhão de Exposição Agrícola está montado de frente para o torii (portal japonês), que dá acesso ao festival.

Ao sair do pavilhão, o visitante pode conferir todas as novidades do Centro de Negócios do Akimatsuri, que tem cerca de 120 estandes, divididos entre empresas prestadoras de serviços, automotivos, insumo agrícola, vestuário, alimentos, entre outros. Também tem um setor de mini-shopping dedicado à venda de importados, miudezas, utensílios para casa, uso pessoal, além dos melhores artesanatos produzidos por aproximadamente 80 artesãos da cidade.

E se depois de passear, der aquela fome, o Akimatsuri tem também uma ampla Praça de Alimentação com uma grande diversidade de pratos orientais, como: yakissoba, udon, tempurá, gyoza, harumaki, takoyaki, oniguiri, yakitori, e outras iguarias, como doces, pastel, massas. A novidade deste ano é um churrasco japonês feito com uma carne originária do Japão, o wagyu. É uma carne extremamente nobre, mas que poderá ser degustada a preço popular para que todos possam viver essa experiência gastronômica do Japão.

O 36º Festival de Outono Akimatsuri recebe patrocínio de empresários de Mogi das Cruzes, a maioria por meio da Lei de Incentivo à Cultural de Mogi das Cruzes (LIC).

Ingressos

Na bilheteria do Akimatsuri por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), neste caso para estudantes com carteirinha, professores e pessoas a partir de 60 anos. Crianças até 7 anos não pagam a entrada. Estacionamento R$ 30. No local aceita cartões débito/crédito nas bandeiras Visa, Mastercard e Elo. O ingresso pode ser adquirido antecipadamente, online: https://www.sympla.com.br/36-festival-de-outono-akimatsuri-2023__1890887