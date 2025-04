Festival Akimatsuri termina neste final de semana com o melhor da cultura japonesa

O Festival Akimatsuri termina neste fim de semana, 12 e 13 de abril, com uma programação imperdível para quem aprecia a cultura japonesa, com apresentações artísticas, culinária típica, atividades culturais, cerimônia do tooro nagashi,concurso de Miss e Mister Akimatsuri Júnior e de cosplay. O festival acontece no centro esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes, na Avenida Japão, 5919, no bairro da Porteira, em Mogi das Cruzes, das 10 às 22 horas aos sábados, e aos domingos das 10 às 21 horas.

Entre um show e outro, o público poderá se deliciar nas barracas gastronômicas, que oferecem clássicos da culinária oriental como yakisoba, tempurá, sushi, udon, okonomiyaki e doces típicos japoneses. As novidades deste ano são uma linguiça de blend de wagyu (carne nobre japonesa) e hambúrguer e coxinha feitos de shimeji, preparados para valorizar a produção agrícola da nossa região.

No palco principal do evento, os destaques deste ultimo final de semana são o 19º Concurso de Miss e Mister Akimatsuri Júnior, que vai reunir cerca de 60 crianças de 6 a 9 anos de escolas de Mogi das Cruzes. É uma das atrações mais animadas do sábado por conta das torcidas organizadas. Teremos o cantor Joe Hirata, com show musical imperdível e muitos outros nomes conhecidos, como Debora Iha, Kaori Yokota, entre outros.

A beleza da tradição japonesa fica por conta da cerimônia do Tooro Nagashi, com o lançamento de lanternas flutuantes na lagoa do centro esportivo do Bunkyo, para um momento de paz e reflexão, encerrando o festival de forma simbólica e emocionante. Quem quiser participar pode comprar as lanternas na hora por R$ 20,00 até acabar o estoque.

Para quem quer vivenciar a arte japonesa é só ir até a Vila Cultural e participar da Cerimônia do Chá, oficinas de shodô (escrita japonesa), origami, mangá, soroban (calculadora japonesa) e aprender sobre aquarela japonesa. O festival também terá o segundo concurso de cosplay, com uma programação especial que conta com grandes nomes da cultura geek. Os participantes encantarão os visitantes com performances, dando vida aos personagens.

Agradecendo às boas colheitas

A exposição agrícola do Akimatsuri conta esse ano com mais de com mais de 800 produtos hortifrutigranjeiros doados por produtores de flores, frutas, legumes, hortaliças, ovos do Alto Tietê – região que faz parte do Cinturão Verde do Estado de São Paulo. O setor de fungicultura também é representado com grande variedade de cogumelos. O melhor é que quase todos os itens estão à venda a preço de produtor. Então, quer for ao festival ainda pode voltar com a sacola cheia de frutas/verduras/legumes fresquinhos e de grande qualidade.

O Akimatsuri recebe financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC).

Ingressos on-line e com desconto para grupos

Os ingressos para o 38º Festival do Akimatsuri estão disponível online no site www.akimatsuri.com.br ou diretamente na bilheteria da festa por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), neste caso para estudantes com carteirinha, professores, pessoas a partir de 60 anos, portadores de deficiência e inscritos no CAD único de assistência social. Crianças até 7 anos não pagam a entrada. Estacionamento R$ 45.

38º FESTIVAL DE OUTONO “AKIMATSURI”

DIAS: 12 E 13 DAS 10 ÀS 22 HORAS, AOS SÁBADOS, E DAS 10 ÀS 21 HORAS, AOS DOMINGOS.

LOCAL: CENTRO ESPORTIVO DO BUNKYO DE MOGI DAS CRUZES, AVENIDA JAPÃO, 5.919, BAIRRO PORTEIRA PRETA, MOGI DAS CRUZES.

INFORMAÇÕES PELO TELEFONE (11) 4791-2022.