Festival de Inverno de Mogi segue com apresentações e atividades culturais gratuitas

O 16º Festival de Inverno de Mogi das Cruzes 2025 continua nesta semana com o Roteiro e o Roteirinho do Patrimônio, Cine LGBTQIAPN+, roda de conversa, oficinas, e diversas apresentações de música, teatro, dança, cinema e circo. A programação, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, segue até o dia 1º de agosto, com atrações e atividades culturais gratuitas diversas, para todas as idades.

Para o secretário municipal Guilherme Dela Plata, a iniciativa visa difundir a cultura e a arte para a população. "Convidamos todos os mogianos para prestigiar a programação do Festival de Inverno. Neste ano, o público contará com atrações nas mais diversas linguagens artísticas, como música, dança, circo, cinema, teatro, artes plásticas, ações de educação patrimonial... Te encontro lá".

Nesta segunda-feira (14), foram abertas as inscrições on-line para mais um passeio noturno guiado pelo Roteiro do Patrimônio, com a edição que levará o público em uma imersão de conhecimento histórico pelos museus da cidade. A visitação será realizada na sexta-feira (18), com o total de 60 vagas disponíveis.

Já o Roteirinho do Patrimônio promoverá dois encontros de educação patrimonial também na sexta, às 9 e às 14 horas. A atividade não necessita de inscrição prévia e os interessados devem comparecer ao ponto do encontro (Obelisco, em frente à Catedral de Santana) antes do início do passeio mediado.