Festival de Voleibol Adaptado da APAE de Mogi das Cruzes é um sucesso

O Festival de Voleibol Adaptado da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi das Cruzes, realizado na terça-feira (23), foi um sucesso. O evento reuniu 8 APAEs do Conselho do Alto Tietê e Litoral Norte, a APAE de Bertioga e 2 organizações sociais, no Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira – Tuta, no Mogilar, em Mogi das Cruzes. A anfitriã sagrou-se campeã em cima da APAE de Ilhabela.

Dentre as autoridades presentes, estavam o secretário-adjunto de Esportes na Prefeitura de Mogi das Cruzes, Paulo Cardozo de Mello Boccuzzi, e assessoria do vereador Marcos Furlan, presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Da APAE de Mogi, o presidente, Paulo Siqueira Toledo Júnior, acompanhou o evento ao lado do de Otacílio Esteves (diretor voluntário).

“Foi um dia incrível, bem esportivo, boas conversas, conhecimento, interação e, acima de tudo, muito companheirismo. Recebemos 105 atletas de 10 organizações diferentes. Com um público total - entre atletas, acompanhantes e torcida - tivemos cerca de 180 pessoas prestigiando o festival”, destaca a diretora pedagógica da APAE de Mogi das Cruzes, Ana Paula Nogaroto.

“Foi mais um evento realizado com sucesso. Com as equipes empenharam, não a vitória, a competição foi equilibrada com destaque para a APAE anfitriã, Mogi das Cruzes, que chegou à grande final sem derrota e enfrentou a difícil equipe de Ilhabela levando a partida para o tie break. Disputado ponto a ponto, a APAE de Mogi das Cruzes se saiu vitoriosa por 11 a 9. De um modo geral, fiquei muito satisfeito e feliz com a participação e empenho das entidades envolvidas. Ninguém faz nada sozinho, o sucesso do evento se deu pelo esforço da direção, coordenação, professores e colaboradores da APAE de Mogi, sempre contando com o apoio do nosso presidente, Paulo Siqueira Toledo Júnior. Deixo aqui, o meu agradecimento especial aos professores, técnicos e acompanhantes pelo empenho em organizar a saída de suas entidades para vir prestigiar nosso evento”, enfatizou o professor de Educação Física da APAE de Mogi das Cruzes, Everton Camilo, o Tom.

O festival contou, ainda, com a participação do sanfoneiro Luís Euclides, que encantou o público tocando o Hino Nacional e outras canções.

As APAEs participantes

APAE de Mogi das Cruzes

APAE de Suzano

APAE de Itaquaquecetuba

APAE de Poá

APAE de Jacareí

APAE de Guararema

APAE de Bertioga

APAE de Ilhabela

APAE de Caraguatatuba

Centro de Convivência de Suzano (CDC)

Atletas do paradesporto de Mogi das Cruzes