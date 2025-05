Festival Diversa 2025 divulga o line up

Nos dias 7 e 8 de junho o Parque de Lazer Professora Deoclésia de Almeida Mello, na cidade de Guararema, receberá a 5ª edição do Festival Diversa. Com produção e line up composto somente por mulheres, o Festival, que tem como objetivo dar voz a mulheres artistas e produtoras e valorizar o trabalho autoral de compositoras independentes, traz artistas da região do Alto Tietê e cantoras com carreiras já consolidadas e conhecidas no Brasil e no mundo, como Ana Cañas e Ceumar.

“O Festival foi criado com o propósito de promover artistas mulheres independentes e fortalecer as redes entre as mulheres que atuam na arte, especialmente na região do Alto Tietê. Ao mesclar nomes de maior visibilidade com artistas em início ou meio de carreira, ampliamos o alcance do Festival, permitindo que as artistas menos conhecidas atinjam novos públicos, ampliando também suas visibilidades. Essa combinação potencializa a valorização da cena local e reafirma o compromisso do Festival com a construção de um espaço mais inclusivo, colaborativo e plural para as mulheres artistas”, afirma Isabela Prado, produtora executiva do Diversa.

O line up desta edição conta ainda com rodas de bate-papo; performances teatrais e circenses da Cia Mina de Riso, Ericka Capella e Alyce Luna; dança com Umbigo de Yayá; literatura com Marian Koshiba, Liana Nakamura e Jô Freitas; e apresentações musicais de Valéria Custódio, Karen Santana, Mari Merenda, e Sandra Viana, diretora artística do Festival que citou o evento como espaço de acolhimento para mulheres de diferentes setores da produção cultural.

“Como uma abelha rainha que já nasce sabendo seu destino, assim surgiu o Festival Diversa. Fecundado pelas mentes brilhantes de duas mulheres, artistas e produtoras, vem colecionando durante cinco anos de existência muito acolhimento às mulheres de diversos setores da produção cultural, se responsabilizando pela difusão e propagação de todas essas trabalhadoras, garantindo fomento, valorização e registro das mulheres nas Artes e na Cultura”, conta Sandra que lembrou ainda da emoção de dividir o palco com uma artista que é sua referência.

“É gratificante para mim, para minha carreira porque vou dividir o palco com uma de minhas grandes ídolas . Isso para mim é muito emocionante, porque um festival como este, dedicado às mulheres, penso que todas nós temos um referencial que trazemos ao longo da vida, que reflete em nossa produção cultural, na expressão musical, e só não vou cantar Ceumar neste dia, porque ela estará lá, o que me deixa muito feliz, muito ansiosa, muito tudo. Dividir o palco com a Ceumar para mim é uma experiência fantástica”, celebra a cantora e compositora mogiana.

A 5ª edição do Festival Diversa conta com o apoio do Termo de Execução Cultural 39/2024-17250352.5786-, PNAB nº215/2025.

Histórico do Festival

A Primeira edição do Festival Diversa ocorreu em 2021, produzida de forma independente, seguida por outras duas edições, fomentadas pelo PROFAC de Mogi das Cruzes e pelo PROAC do Estado de São Paulo, todas em formato de exibição exclusivamente online. No ano de 2024 com a aprovação na LPG – Lei Paulo Gustavo de Mogi das Cruzes, o Festival deu mais um importante passo, em sua primeira edição ao vivo com público no Galpão Arthur Netto de Cultura e Cidadania, nos dias 8 e 9 de junho. Destaque em publicação do Ministério da Cultura abordando a importância da lei federal nº 195/22, a Lei Paulo Gustavo, ao realizar projetos voltados ao fortalecimento cultural da região Sudeste, foi sucesso de público, alcançando lotação máxima nos dois dias do evento.

O Diversa surgiu do encontro das artistas Marian Koshiba e Valéria Custódio no universo online, em eventos culturais ocorridos durante a pandemia. Cientes da necessidade de abertura de espaços, fomento e valorização da arte produzida pelas mulheres brasileiras, assim como de eventos culturais cujas lideranças e funções de backstage sejam realizadas por mulheres, criaram o Festival Diversa . Como o próprio nome do Festival aponta, há ainda um desejo de representar a mulher em sua diversidade, então a pluralidade racial e a representatividade LGBTIQAPN+ são levadas em conta na escolha de equipe e da line up do evento.