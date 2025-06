Fiéis acompanham Entrada dos Palmitos em Mogi

Pelo menos 50 mil pessoas acompanharam a Entrada dos Palmitos neste sábado em Mogi. Tradicional evento da Festa do Divino Espírito Santo, cerca de 5 mil participaram do cortejo.

Com a presença do bispo Dom Pedro Luiz Stringhini, o cortejo começou no início da Rua Ricardo Vilela, e percorreu ruas do Centro.

Já neste domingo (08/06), será realizada a Procissão de Pentecostes, que marca o encerramento da Festa do Divino Espírito Santo em Mogi das Cruzes. A concentração ocorrerá em frente a Catedral de Santana e a saída do cortejo está prevista para as 16h30.

Os fiéis percorrerão as ruas José Bonifácio, Doutor Correa, Doutor Ricardo Vilela, Doutor Deodato Wertheimer e Doutor Paulo Frontin, até chegar à catedral. As vias serão interditadas durante a passagem da procissão, sendo liberadas em seguida.