Filme do Escritor Marcelo Barbosa está na plataforma Tela Plus

O média-metragem “Escritor da própria vida", do escritor Marcelo Barbosa, entrou no catálogo da Tela Plus, uma nova plataforma de streaming brasileira, dedicada ao cinema independente. O lançamento da obra de audiovisual do autor, acontecerá no dia 24 de outubro, com acesso gratuito ao público.

Diferente dos serviços tradicionais, o Tela Plus aposta em um modelo inovador que une acesso aberto e cultura colaborativa, com o consumo das produções sem custo de assinatura e a possibilidade de o público realizar doações financeiras direto para os produtores cadastrados. A plataforma oferece ainda cursos de cinema, masterclasses e mentorias, com o objetivo de fornecer conhecimento e elevar o nível das produções independentes, capacitando cineastas e incentivando a evolução do audiovisual nacional.

Para Golias Engelhardt, diretor executivo do Tela Plus, a plataforma procura ainda valorizar o cinema nacional. “ Queremos transformar a forma como as pessoas se conectam com o cinema e dar protagonismo às histórias que precisam ser vistas e ouvidas”, principalmente, o vasto conteúdo produzido em nosso país”, pontuou.

De acordo com o escritor, Marcelo Barbosa, disponibilizar o seu filme em um canal que democratiza a produção nacional, é mais um registro de uma boa história em sua carreira. “ Eu fiquei muito feliz em conhecer esse projeto promissor, uma proposta incrível de acesso ao cinema brasileiro, onde o meu produto de audiovisual vai ampliar as opções de conteúdo e marcar mais uma conquista nesse novo segmento de trabalho que venho desenvolvendo”, destacou.

Da literatura para à sétima arte

O Média-Metragem “ Escritor da própria vida” foi aprovado na Lei Paulo Gustavo de Ferraz de Vasconcelos, no ano de 2024, produzido para atender a Lei nº 13.006, de 26 de junho de 2014, que determina que as escolas de educação básica do Brasil, exibam filmes de produção nacional, por no mínimo, duas horas mensais.

O produto de audiovisual fala sobre problemas sociais e uma mudança de vida através dos estudos , onde na visão do escritor Marcelo Barbosa, a nossa vida é um livro escrito por outras pessoas, e quando ele olhou para a sua linhagem parental, identificou uma escrita que apresentava diversas influências de dificuldades. O registro de pobreza e injustiça, foi fator predominante para mudar capítulos e reescrever uma nova história.

Também aprovado na Lei Paulo Gustavo no mesmo ano, o autor gente Marcelo Barbosa realizou a pré-estreia do filme: "Favela no divã", longa-metragem inspirado na obra literária com o mesmo nome, com parceira e realização da WSM Produções. O filme está em processo de registro na Agência Nacional do Cinema (ANCINE).