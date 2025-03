Filósofo brasileiro anuncia publicação de livro afrofuturista

O palestrante e filósofo, Péricles Costa, anuncia a publicação do livro que está escrevendo há sete anos. Desde a morte de seu pai, o autor sentiu uma urgência em viver verdadeiramente e representar as batalhas que enfrentou como um homem negro. A obra é uma ficção afrofuturista que explora temas como a memória e o racismo, trazendo reflexões profundas sobre a construção da identidade em um mundo dividido. Se chama Descendentes de Arthara, e possui 266 páginas. Ainda não foi divulgada a data de lançamento.

De acordo com o autor, a escolha do simbolismo na ficção serviu para representar suas lutas pessoais. “A personagem principal vai passar por desafios exigindo que ela reviva seu passado para ressignificar os traumas ali escondidos. Esse é justamente o processo da terapia. Dentre todas as coisas que vivemos, algumas nós escolhemos esquecer, pois foram muito marcantes negativamente, mas elas continuam ali de algum jeito e a única maneira de fazer isso afetar seu futuro positivamente é enfrentando toda sua trajetória”, explicou.

Durante a edição do livro, Péricles conta que pensou em fazer várias mudanças, mas decidiu publicar a obra como está, acreditando que "o feito é melhor que o perfeito". Para ele, a escrita é um processo de cura emocional, o caminho percorrido durante esses sete anos foi muito importante para que evoluísse a si próprio. Decidiu publicar, por fim, depois da morte de seu pai lhe mostrar como é necessário viver sem medo. Assumiu-se como escritor e enviou seu manuscrito para editoras como a Viseu, que ofereceu um contrato.

Sendo um escritor negro no Brasil, ele relata que vê a falta de valorização de obras nacionais, principalmente na literatura da ficção. “Às vezes, essa desvalorização é o que impede autores de quererem escrever de fato. Por que vão publicar algo que ninguém vai ler? A verdade é que temos que aproveitar o processo de construir a história para si, encontrar sucesso no realizar e não no fim. Assim a diversidade vai ganhando mais e mais espaço na nossa sociedade, como já podemos ver em discussões atuais e nas redes sociais”, finalizou.

