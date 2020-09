Finanças de Mogi realiza nesta quinta audiência sobre projeto LOA 2021

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza nesta quinta-feira, às 10 horas, a audiência pública para apresentação do projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA). A audiência acontecerá de forma virtual, devido às restrições sanitárias para o combate ao novo coronavírus, e poderá ser acompanhada pela população na página da Prefeitura no Facebook.

Durante a audiência pública, serão apresentados os números relativos ao orçamento municipal. As dúvidas dos participantes serão respondidas por e-mail posteriormente.

Não será possível o encaminhamento de sugestões, uma vez que o período para este procedimento ficou disponível entre os dias 13 de julho e 3 de agosto.

A previsão é que a Lei Orçamentária Anual seja encaminhada para análise da Câmara Municipal até o final deste mês.

Arrecadação

Conforme reportagem publicada pelo DS no dia 30 de agosto, a Prefeitura de Mogi foi a única que registrou saldo positivo na arrecadação de IPTU neste primeiro semestre.

O saldo foi de R$ 3,09 milhões, ou 2,73% a mais, arrecadados a mais neste primeiro semestre, quando comparado ao mesmo período de 2019. Os valores foram de R$ 116,1 milhões em 2020, e R$ 113 milhões ano passado.

O salto positivo de Mogi dá-se em decorrência dos três primeiros meses desse ano, que arrecadou R$ 7,4 milhões a mais do que em 2019.

Em outra reportagem do DS, na edição do dia 4 de abril, apontou que o orçamento de Mogi das Cruzes para 2020 é de R$ 1,475 bilhão.

Segundo a pasta de Finanças da cidade, ainda não é possível estimar o impacto com a pandemia. Mas a Câmara Técnica de Finanças do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) - presidido até ontem pelo prefeito Marcus Melo (PSDB) prevê uma queda de 10% a 20%.