Flávia Verdugo se reúne com Michelle Bolsonaro em busca de melhorias para as mulheres de Poá

A presidente do Partido Liberal (PL) de Poá e pré-candidata ao Poder Executivo do município, Flávia Verdugo, se reuniu com a presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, em Brasília, na última quarta-feira (09/11) para tratar de avanços para o público feminino da cidade e do Alto Tietê. Entre as agendas na capital federal, Flávia também apresentou demandas no campo da Saúde e da Segurança Pública ao deputado federal Marcio Alvino e ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite.

Na ocasião, Flávia e Michelle alinharam parcerias, tendo a possibilidade de debater temas dentro do universo da representatividade feminina na sociedade, incluindo a manutenção e elaboração de políticas públicas direcionadas, além da ocupação das mulheres no meio político. Segundo a presidente do PL Poá, este é um movimento importante que deve ser valorizado para que mais pessoas possam ter suas vozes ampliadas.

Michelle agradeceu a visita e ressaltou que receber uma figura política determinada como Flávia deve ser motivo de muito orgulho e esperança para o público feminino de Poá. “A política é uma ferramenta de transformação, por isso queremos inspirar mais mulheres de bem, como a Flávia, a entrar na política. Agradeço essa conversa muito produtiva, que Deus abençoe a linda cidade de Poá”, disse a presidente da ala feminina da sigla.

Além das tratativas no tocante aos avanços para o público feminino de Poá, Flávia também buscou melhorias para a segurança e a saúde do município. Ainda em Brasília, ela se reuniu com o deputado federal Marcio Alvino e com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, para falar do bem-estar da população, apresentando uma série de pedidos e sugestões de projetos. A pré-candidata à prefeitura poaense é mestre e gestora em Saúde Pública, tendo inclusive ocupado o cargo de secretária municipal da pasta entre 2019 e 2020, comprovando sua ampla experiência em gestão e Saúde.

Alvino pontuou que as tratativas com Flávia e Derrite foram muito proveitosas, em especial pela parceria constante entre as partes envolvidas. “Falamos de projetos e iniciativas que já aplicamos em alguns pontos do Estado e que também podemos levar para Poá. Agradeço pela conversa, podem contar conosco para fortalecer a segurança e bem-estar do município”, comentou.

Flávia agradeceu a recepção e destacou que a busca por parcerias, melhorias e investimentos para Poá é um trabalho que, acima de tudo, deve ser constante. “Brasília é um centro importante para que possamos apresentar demandas e conquistar parcerias que podem fazer a diferença na vida de milhares de famílias. Em nome de toda a nossa cidade, eu agradeço à presidente Michelle, uma mulher muito querida e solícita que me recebeu maravilhosamente bem, além do deputado Marcio Alvino e do secretário Derrite, sempre muito abertos ao diálogo. Sigo trabalhando para que a nossa Poá tenha perspectivas cada vez maiores de uma mudança positiva para o futuro”, finalizou.