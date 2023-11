Flávia Verdugo toma posse como presidente do PL de Poá dia 23

O Partido Liberal (PL) de Poá realizará, na próxima quinta-feira (23), o evento de posse da nova presidente da legenda na cidade, a pré-candidata a prefeita Flávia Verdugo. A cerimônia contará com a presença confirmada do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, do deputado federal Marcio Alvino, do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi. O evento também deverá ter a participação especial de Michelle Bolsonaro e do ex-deputado federal e líder do partido no Estado, Valdemar Costa Neto.

Flávia Verdugo é a primeira mulher a ocupar a presidência do Partido Liberal no município: “Sinto-me privilegiada por assumir um partido como o PL em Poá”, disse ela, que lembrou da importância desse fato histórico. “Mais do que isso, este momento significa a força da mulher na participação do PL na cidade”.

Para ela, a “política é o único meio de colocar o poder público para funcionar”. Flávia disse, ainda, que se sente preparada para assumir este compromisso, pois está há quase 10 anos atuando na administração pública de Poá, tendo uma ligação muito forte com a cidade.

Atualmente, Flávia Verdugo é diretora da Atenção à Saúde de Suzano e conta com o apoio do prefeito Rodrigo Ashiuchi, também do PL. Este encontro acabou aproximando-a da liderança do partido na região do Alto Tietê.

Expectativa da posse

A nova presidente do Partido Liberal em Poá disse que está ansiosa para o dia do evento e convida todas as famílias poaenses para participar deste momento que marcará um novo tempo para a cidade.

Com o tema “Um Novo PL Para Uma Nova Poá - Venha fazer parte desta Mudança”, a posse será no dia 23, às 18h30, no Casarão da Baronesa, em Poá.

Quem é Flávia Verdugo

Flávia Verdugo é, atualmente, uma promessa de mudança para Poá. Formada em Serviço Social pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica), mestre em Ciência da Saúde pela Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), na área de Neurologia, também é Psicanalista, formada pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, tendo atuado na área da Saúde e Assistência Social há cerca de 10 anos na cidade de Poá, onde também foi secretária de Saúde por dois anos. Flávia Verdugo é diretora de Atenção à Saúde de Suzano, onde administra 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a Odontologia, a Educação Permanente, a Assistência Farmacêutica, a Rede de Violência Contra a Mulher, a Rede de Crônicos e a Rede da Pessoa com Deficiência.

A pré-candidata a prefeita também tem um projeto chamado “Saúde em Movimento – Poá Viva”, que atua nos bairros poaenses por meio de voluntários do setor, e tem como objetivo ajudar as pessoas a terem mais acesso à Saúde.