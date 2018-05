Food Truck Itinerante segue até este domingo em Itaquá

O Food Truck Itinerante continua em Itaquaquecetuba e é uma opção para o fim de semana. O evento reúne 11 expositores na Praça Padre João Álvares, na região central, além das food bikes e barracas menores que comercializam diferentes tipos de comidas, sobremesas e bebidas, com preços acessíveis.

O evento segue até este domingo (20), das 11 às 23 horas. Quem for à Praça também poderá desfrutar das apresentações musicais. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, o Food Truck Itinerante é realizado em parceria com a Associação de Comida de Rua de Guarulhos.

No local existe um espaço voltado às crianças e conta ainda com uma estrutura para que as pessoas consumam no local, com mesas e cadeiras. Segundo a Secretaria de Turismo, o evento é uma ótima oportunidade de lazer para a população.

Música

As atrações musicais começaram na sexta-feira (18), e neste sábado (19) a banda de rock Before Skull se apresentará, às 19 horas, e o guitarrista Cristiano Patrick, às 21 horas. A entrada para o evento é gratuita.