Formação gratuita prepara profissionais para experiências turísticas no Alto Tietê

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) está com inscrições abertas para o curso livre gratuito “Organização e Planejamento do Receptivo Turístico”. A nova capacitação, realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), oferece 25 vagas a jovens e adultos a partir de 16 anos. Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de março pelo formulário online disponível em bit.ly/condemat_senac.



A formação é voltada à identificação e organização dos atrativos turísticos da região, com foco em estruturar experiências adequadas aos diferentes perfis de visitantes e fortalecer o turismo local. Podem se inscrever candidatos a partir de 16 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio e possuam renda familiar per capita de até dois salários mínimos, além de atender aos critérios do Programa de Bolsas do Senac. A capacitação é indicada para pessoas que gostam de se comunicar, têm facilidade para lidar com o público e interesse em atuar no setor de turismo.



Este é o segundo curso realizado neste ano dentro do acordo de cooperação firmado entre o Condemat+ e o Senac. As aulas presenciais começam no dia 30 de março, no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais – Saspe (Rua General Francisco Glicério, nº 1334 – Centro, Suzano), sempre no período noturno, das 19 às 22 horas. A formação tem duração estimada de três semanas e deverá se encerrar no dia 22 de abril.



Para o presidente do Condemat+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, a iniciativa amplia as oportunidades de qualificação profissional na região. “Estamos oferecendo cursos livres para jovens e adultos, acessíveis mesmo para quem ainda não tem experiência na área. Nosso foco é fortalecer o turismo no Alto Tietê e região, identificando a vocação dos municípios e preparando pessoas para atuar nesse setor que tem grande potencial de crescimento”, afirmou.



A parceria entre o consórcio e o Senac prevê ainda três novas capacitações na área ao longo deste ano. Entre elas está o curso “Turismo: Experiências Rurais e Regenerativas”, cujas inscrições começam no dia 7 de abril e as aulas terão início no dia 27 do mesmo mês. Em maio, será realizado o aperfeiçoamento “Guia Especializado em Atrativo Turístico Cultural”. As inscrições abrem em 5 de maio e o início das aulas está previsto para 25 do mesmo mês. A programação inclui ainda o curso Técnico em Guia de Turismo, com duração de um ano. As inscrições começam em 25 de agosto e as aulas terão início em 14 de setembro.



Prazos

Os interessados no curso livre gratuito “Organização e Planejamento do Receptivo Turístico” podem se inscrever até o dia 26 de março. Após o preenchimento do formulário, o candidato receberá um e-mail solicitando a documentação necessária para a matrícula, com prazo de 24 horas para envio. Após a validação das informações, um novo e-mail confirmará a matrícula.



As aulas serão realizadas no Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro, Suzano). Dúvidas podem ser encaminhadas pelo WhatsApp (11) 4652-3413.