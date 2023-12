Formatura do Proerd reúne estudantes da rede municipal de Ferraz

Com muita disposição, os formandos do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) se reuniram nesta quarta-feira (6) para celebrar o encerramento do projeto realizado nas escolas municipais neste segundo semestre de 2023. Gerenciado pela Secretaria de Educação, em parceria com o 32° Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a ação atendeu mais de 550 estudantes.

A cerimônia contou a presença da prefeita Priscila Gambale, professores e familiares que compartilharam a entrega dos certificados de conclusão do programa e medalhas aos melhores alunos de cada turma, além de premiações especiais que marcaram o evento. Com uma bagagem educacional extensa, o Proerd já é desenvolvido na rede municipal há anos e, além da proposta de prevenção ao uso de drogas e violência, promove também a autoestima e educa as crianças a valorizarem o espaço escolar.

De acordo com a titular da pasta, Paula Trevizolli, o programa já faz parte da cultura educacional ferrazense. “Todas as formaturas são emocionantes porque vemos, de fato, o trabalho sério e efetivo das equipes do Proerd. Nosso objetivo é contribuir para os alunos tomarem decisões conscientes durante a vida. Parabéns a todos os formandos!”, destaca.

Ministrado pelos cabos Aline Dias e Alexsandro Godoy, as aulas foram realizadas uma vez por semana com o objetivo a prevenção ao uso de drogas entre alunos em idade escolar, com informações sobre álcool, tabaco e drogas afins.

Também estiverem presentes o deputado federal, Rodrigo Gambale, vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, o presidente da Câmara Municipal, Hodirlei Martins, o vereador Alexandro Silva, e os diretores das escolas contempladas.