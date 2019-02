Forte chuva e queda de energia afetam abastecimento de água em mais de 50 bairros

A forte chuva da tarde desta terça-feira (26), com queda de energia, afetou o funcionamento de duas das três bombas do reservatório da Sabesp, no Jardim Santa Tereza. O sistema já foi religado, mas como o bombeamento operou com capacidade reduzida por cerca de uma hora e meia, com redução do nível dos reservatórios, pode haver desabastecimento nos seguintes bairros:

Alto do Ipiranga

Alto Guaianazes

Álvaro Bovolenta

Alvorada

Braz Cubas

Caminho do Mar

Chácara Jafet

Cidade Jardim

Conjunto Habitacional São Sebastião

Conjunto Residencial Álvaro Bovolenta

Conjunto Residencial do Bosque

Conjunto Residencial Vila da Prata

Conjunto Santo Ângelo

Conjunto Thaysa

Jardim Aeroporto

Jardim Cecília

Jardim das Acácias

Jardim dos Amarais

Jardim Dra. Liliana

Jardim Esperança

Jardim Ivete

Jardim Layr

Jardim Modelo

Jardim Nathalie

Jardim Planalto

Jardim Primavera

Jardim Rubi

Jardim Santa Tereza

Jardim Santos Dumont I

Jardim Universo

Loteamento Alvorada

Loteamento M Boigy

Loteamento Residencial Mirage

Parque Morumbi

Parque Olímpico

Parque Santana

Porteira Preta

Residencial Novo Gama

Residencial Novo Horizonte

Residencial Santana

Vila Bela Flor

Vila Bernadotti

Vila Brasileira

Vila Cambuci

Vila Cardoso

Vila Cecília

Vila Cintra

Vila Cleo

Vila Eugênia

Vila Ipiranga

Vila Lavínia

Vila Melchizedec

Vila Mogi Moderno (parte ao lado da vila rei)

Vila Moraes

Vila Municipal

Vila Nova Cintra

Vila Paulista

Vila Pomar

Vila Progresso

Vila Rei

Vila Sagrado Coração de Maria

Vila São João

Vila São Sebastião

Vila Vitória

A previsão é de que o abastecimento esteja normalizado no início da noite.

Botujuru e Biritiba Ussú

Também em decorrência da chuva, houve queda de energia no sistema de bombeamento de água do Botujuru e nos poços do distrito de Biritiba Ussú. A concessionária EDP já foi acionada e a expectativa do Semae é que o serviço seja restabelecido ainda na noite desta terça (26) e o abastecimento normalizado na manhã de quarta (27/02).

Em todos esses bairros, a autarquia recomenda economia de água. Quem tem caixa d’água em casa não deverá sentir os efeitos da interrupção. Mais informações pelo telefone 115.