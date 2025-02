Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes é adiado para 20 de março em Itaquá

O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Grande São Paulo, que será sediado em Itaquaquecetuba, foi adiado para o dia 20 de março, das 8h às 17h, no Itaquá Park Shopping.

A definição da nova data se deu por conta da situação de emergência que a cidade enfrenta devido as chuvas intensas dos últimos dias.

O evento, que é promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Itaquaquecetuba, terá palestra do prefeito Eduardo Boigues sobre o perfil socioeconômico e os avanços tecnológicos de Itaquá.

Além disso, reunirá prefeitos, gestores e servidores públicos para discutir a importância do uso da tecnologia no serviço público. “Vamos abordar o que já tem sido feito em Itaquá para melhorar a oferta de serviços com tecnologia e inovação”, contou o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

“Receber o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes em nossa cidade é muito gratificante. Precisamos unir forças e experiências. É uma grande oportunidade de aprimoramento”, acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.

O ingresso é gratuito e deve ser reservado pelo site: cutt.ly/de8VqE9t. As vagas são limitadas. O shopping fica na estrada Municipal do Mandi, 1.205 – Jardim Adriane.