Fórum de Educação discute desafios da retomada das aulas

Na abertura do 1º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê, na noite da última quarta-feira (02), o processo de discussão sobre a retomada das atividades presenciais na educação infantil norteou os diálogos dos educadores palestrantes e os mais de seis mil professores da rede pública municipal que participam da iniciativa virtual promovida pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê em parceria com as Secretarias Municipais de Educação.

Com mais de três milhões de habitantes, o Alto Tietê possui cerca de 570 mil estudantes matriculados da Educação Infantil ao Ensino Médio, nas redes pública e privada. O universo é um dos maiores do Estado e só na rede municipal o número de matrículas neste ano alcança 280 mil alunos.

“É muito gratificante que uma iniciativa do Condemat tenha o alcance desse Fórum Internacional porque reunir mais de seis mil profissionais, em plena pandemia, justamente para discutir os desafios que essa crise sanitária traz para a educação já é uma conquista. Mais ainda porque são profissionais de municípios com realidades muito diferentes, mas que enfrentam os mesmos desafios e estão se unindo para melhorar a qualidade da educação pública em toda a região”, ressaltou o presidente do consórcio, prefeito Adriano Leite.

Na sessão de abertura do 1º Fórum Internacional, o palestrante Paulo Fochi, um dos educadores mais conceituados da atualidade, expôs sua preocupação com a polarização dos contra ou a favor das aulas presenciais na educação infantil, sem levar em conta aspectos importantes que precisam ser considerados, como a parcela de crianças que dentro de casa estão mais expostas à violência, a questão alimentar, as dificuldades estruturais de muitas escolas para atender os protocolos de higiene e segurança, a perda de vínculo entre as crianças e a escola, entre outros.