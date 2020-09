Fórum de Educação dos Municípios do Alto Tietê debate políticas públicas nos direitos da infância

Com participação de mais de seis mil professores das redes municipais, o 1º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê tem a sua segunda videoconferência nesta quarta-feira (9) com o debate sobre “Políticas Públicas Educacionais e os Direitos da Infância”. A transmissão é das 18h30 às 20h30 e pode ser acessada através do portal oficial do evento (www.forumeducacaoaltotiete.com.br), que é uma promoção do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Os convidados dessa nova sessão virtual são os educadores Marcela Pardo, antropóloga e coordenadora da área de Educação Inicial do Centro de Pesquisa Avançada em Educação da Universidade do Chile, e Alexsandro Santos, diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo e coordenador do curso de Pedagogia da Faculdade do Educador.

O 1º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê tem a temática “Educação Infantil: Desafios e perspectivas em tempos de pandemia” e está dividido em cinco videoconferências – uma por semana -, com palestras e debates para abordar, entre outros pontos, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento em situações de crise, a qualidade na educação infantil, as concepções da infância e os impactos da interrupção das atividades escolares, do isolamento social e das tecnologias de comunicação e informação.

A abertura foi realizada na semana passada com as participações dos educadores Sara Barros Araújo, de Portugal, e Paulo Fochi. Além da videoconferência de amanhã serão realizadas outras três, nos dias

16, 23 e 30 de setembro, com as participações dos educadores Fernando Mazzilli Louzada, Márcia Gil, Rita Coelho, Zilma Moraes, Emília Cipriano e Maria Malta Campos.