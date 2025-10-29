Fórum Outubro Rosa no Itaquá Park Shopping foca em empreendedorismo pós-cura e negócios estratégicos

O Fórum Outubro Rosa - Reflexão e Oportunidades, uma iniciativa da Ícone Assessoria e da Agência Midas MKT em parceria com o Sebrae, promete uma tarde repleta de atividades das 13h às 18h.

O Fórum terá como foco uma Rodada de Negócios estruturada, visando conectar empreendedores e fomentar parcerias estratégicas. Um dos pilares desta rodada será a inclusão de mulheres que superaram o câncer, oferecendo-lhes uma vitrine para lançar ou expandir seus negócios locais e independentes. Além disso, uma roda de conversa abordará temas relevantes sobre a saúde da mulher e a importância da prevenção do câncer de mama.

O evento também contará com feira de empreendedorismo do Sebrae, oferecendo uma vitrine para negócios locais e oportunidades de networking, da associação ECAC (Educação, Cultura, Arte e Cidadania) com exposição e venda de artesanato de suas assistidas, e, da FLIEI (Feira de Escritores Independentes) também marcará presença, com o lançamento de livros e a promoção da literatura independente.

Fernando Brandão, superintendente do Itaquá Park Shopping, enfatizou o papel do empreendimento como plataforma de suporte: "Estamos orgulhosos de sediar o Fórum Outubro Rosa que transforma a conscientização em ação concreta. A oportunidade de negócios que criamos, especialmente para mulheres pós-tratamento, é um reconhecimento da resiliência delas e um impulso fundamental para sua autonomia econômica."

A solidariedade também terá espaço garantido com o projeto "Lenços do Bem", que arrecadará lenços novos ou em bom estado para serem doados à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Suzano. A ação busca levar conforto e apoio às mulheres em tratamento.



Cida Móra e Cintia Andrade, organizadoras do Fórum, complementaram: "A saúde é um pilar, mas o empoderamento é a continuidade. A rodada de negócios foi desenhada para ser um ponto de partida sólido para essas empreendedoras. Além disso, a feira do Sebrae, da ECAC e da FLIEI garante que literatura, artesanato e inovação sejam celebradas."

Sobre Outubro Rosa



O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. A campanha busca alertar sobre a importância do diagnóstico precoce e do cuidado com a saúde, com ações que ocorrem anualmente, simbolizadas pelo laço cor-de-rosa. A história da campanha começou nos anos 90 nos EUA. O símbolo é o laço cor-de-rosa, criado pela Fundação Susan G. Komen.

O movimento foi oficialmente instituído no Brasil em 2018, por meio da Lei nº 13.733/2018, que também ampliou a prevenção para o câncer de colo de útero.

Serviço:

FÓRUM OUTUBRO ROSA

DATA: 31 de outubro de 2025

HORÁRIO:-13h às 18h

LOCAL:- Entrada 2 - Itaquá Park Shopping

Estrada do Mandi, 1205 – Jardim Adriane – Itaquaquecetuba

INFORMAÇÕES:- WhatsApp 11 94069-4448