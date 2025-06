Fórum propõe registro exclusivo e padronizado dos casos de violência

Um projeto para a padronização de um plantão policial humanizado foi proposto nesta quinta-feira (26) durante o 1º Fórum Regional de Mulheres, sediado em Suzano.

A delegada da Seccional de Mogi das Cruzes, Margarete Barreto, disse que um dos objetivos é transformar o plantão policial, não só na delegacia da mulher, mas em todas as unidades, em um atendimento humanizado para vítima de violência.

A delegada declarou que está em tratativas com o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, para fazer um plantão policial humanizado na cidade de Suzano. “Também tenho conversado com outros prefeitos para levar um atendimento humanizado. A vítima, independente de onde estiver, deve ser bem tratada, deve ser ouvida”.

A medida vai de encontro com um projeto do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), que visa padronizar o Boletim de Ocorrência. “A padronização é para que a mulher tenha agilidade no deferimento da medida protetiva, e assim consiga ter direito e acesso a tudo que ela merece”, destacou a Coordenadora da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres do Condemat+ e presidente do Fundo Social de Arujá, Clau Camargo.

As iniciativas têm o objetivo de assegurar que todas as mulheres recebam o mesmo nível de atenção e proteção independente de onde a ocorrência seja registrada.

“Foi uma grata surpresa ver como nossas ideias vão de encontro. Saímos daqui com uma agenda para unirmos forças e humanizar o atendimento para as nossas mulheres”, finalizou Clau.

Além disso, a coordenadora destacou que outros projetos, como ampliação da Casa Abrigo em outros municípios e tratativas com o Governo do Estado para ajuda com Auxílio Aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica, estão em andamento na Câmara Técnica.

Fórum Regional de Mulheres

A cidade de Suzano sediou, nesta quinta-feira (26), a primeira edição do Fórum Regional de Mulheres – Vozes que Transformam, uma iniciativa do Condemat+, por meio da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres.

A programação trouxe uma roda de conversa com representantes femininas da região, como a coronel Beatriz Morassi, chefe do Comando de Policiamento de área Metropolitana (CPA/M-12); a delegada Margaret Barreto, titular da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes; a ex-primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi; a defensora pública Tatiana Campos Bias Fortes; e as mediadoras, a primeira-dama de Suzano Déborah Raffoul Ishi e a Clau Camargo.

Na conversa foram abordados temas como a atuação profissional das mulheres, participação política, violência doméstica e segurança pública.

“Essa conversa não é um debate, não é uma palestra, é um encontro. Um lugar onde o tempo desacelera e a verdade aparece. É uma honra mediar esse espaço ao lado de mulheres tão admiráveis”, ressaltou Déborah.

A proposta da Câmara Técnica de Políticas Públicas para mulheres, em parceria com a Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê, busca realizar de duas a três edições do Fórum por ano, circulando entre os municípios consorciados. Além da roda de conversa, o evento trouxe a renomada palestrante Leila Navarro, com a apresentação “Elas Fazem Acontecer: A Ousadia, o Talento e a Força da Mulher”.

Também estiveram presentes o prefeito de Suzano, Pedro Ishi; o vice-prefeito Said Raful; Daniel Miraguaia, delegado titular de Guararema; Cristiane Araújo Pedro de Oliveira, a Professora Cris, vereadora e presidente da Câmara de Arujá; Tania Gomes, primeira-dama de Igaratá; Roberta Taino, primeira-dama de Biritiba Mirim; Mila Prates Boigues, primeira-dama de Itaquaquecetuba; Afrânio Evaristo, chefe de gabinete de Suzano; além de secretários e diretores da região.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, destacou a importância do evento como um marco regional. “É uma honra para Suzano receber esse fórum pioneiro, que traz à tona discussões essenciais sobre a atuação, os direitos e o protagonismo das mulheres”.