Frente fria avança e mantém chuva forte e risco elevado de transtornos em São Paulo até terça-feira

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a continuidade do tempo instável nos próximos dias por causa da passagem lenta de uma frente fria sobre o território paulista. A atuação prolongada do sistema deve trazer chuva persistente e, em alguns momentos, forte, além de raios, rajadas de vento e chance isolada de granizo.

Neste sábado (13), a instabilidade será mais intensa nas regiões sul, central e leste, onde são esperados os maiores acumulados de chuva. Há aumento do risco de alagamentos, enxurradas e outros transtornos, principalmente em áreas mais vulneráveis.

No domingo (14), a frente fria deve permanecer praticamente parada na costa paulista, mantendo o tempo fechado e a chuva frequente ao longo do dia. Os volumes tendem a subir gradualmente, deixando o solo encharcado. O risco de alagamentos e deslizamentos fica maior, especialmente em municípios mais suscetíveis. A orientação é que a população acompanhe os avisos oficiais e siga as recomendações da Defesa Civil.

Na segunda-feira (15), o sistema começa a avançar lentamente em direção ao Rio de Janeiro, mas ainda mantém chuva persistente em várias regiões do Estado. Os acumulados continuam aumentando e o solo permanece bastante úmido. O risco de transtornos segue elevado, exigindo atenção redobrada de quem vive em áreas sujeitas a deslizamentos ou pontos de alagamento.

Terça-feira (16) a frente fria continua avançando para o Rio de Janeiro e favorece a entrada de ventos úmidos do mar. Essa circulação mantém a chuva na faixa leste do Estado, com acumulados em aumento. Como o solo já estará saturado pelos dias anteriores, o risco de transtornos generalizados, como deslizamentos, por exemplo, se torna ainda mais alto.

Acumulados de chuva previstos

Muito altos

Regiões de Presidente Prudente e Marília

Regiões de Bauru e Araraquara

Regiões de Campinas e Sorocaba

Regiões de Itapeva e Registro

Acumulados altos

Baixada Santista

Vale do Paraíba

Serra da Mantiqueira

Litoral Norte

Região Metropolitana de São Paulo

Região de Ribeirão Preto

Região de Franca

Região de Barretos

Acumulados médios

Regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba