Frente fria derruba temperaturas e traz chuva para o Alto Tietê nesta quinta-feira

Uma frente fria está se aproximando do sudeste do país e vai reduzir as temperaturas máximas a partir desta quinta-feira (29) na faixa leste do estado de São Paulo, incluindo o Alto Tietê, a capital paulista e as demais cidades da Grande São Paulo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disparou um alerta de perigo potencial de declínio de temperatura iniciando no início da manhã desta quinta. Além da área do estado de São Paulo já citada, o alerta vale também para as regiões do Vale do Ribeira, cidades do Litoral Norte e do Litoral Sul, Vale do Paraíba, alguns municípios do Interior Paulista mais próximos da capital e para o sul do Rio de Janeiro.

De acordo com o portal Climatempo, a redução da temperatura não significa que o Alto Tietê deverá se aproximar de bater recorde de frio no ano, mas a massa de ar frio será moderada e será suficiente para resfriar o ambiente e forçar pessoas mais sensíveis a baixas temperaturas tirem os casacos do armário. A previsão é de que a máxima não passe dos 20°C nesta quinta-feira em Suzano.

Na Grande São Paulo e no Alto Tietê, inclusive, há chance de chuva nesta quinta-feira. Ela não deve vir com intensidade (estão previstos apenas 5 milímetros para Suzano), mas será suficiente para aumentar a umidade relativa do ar, que tem sido baixa nos últimos dias na região (era de 27% por volta das 15 horas desta quarta-feira (28) em Suzano). Para o final de semana, a previsão é de céu carregado com muitas nuvens.

O poder de resfriamento e alcance da frente fria pelo interior do Brasil serão diminuídos porque o ar polar intenso vai para o oceano rapidamente. Ainda assim, os ventos frios marítimos vão manter o clima úmido e as temperaturas baixas por alguns dias, não só na faixa leste de São Paulo, mas também nas capitais do Sul, no Rio de Janeiro e em Vitória.

Florianópolis, Curitiba e São Paulo têm tido calor com temperaturas variando entre 25°C e 28°C. Nos próximos dias, essas temperaturas máximas vão variar entre 18°C e 22°C.