Frequência a bares cai 30% após casos de intoxicação por metanol

O movimento dos estabelecimentos caiu entre 20% e 30% desde o início dos casos de metanol no Estado, segundo levantamento parcial da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo (Fhoresp). O percentual é o mesmo para o Alto Tietê. Além disso, houve retenção de até 50% nas vendas de bebidas destiladas, como vodca, gin e uísque.

No Alto Tietê, o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) declarou que acompanha com atenção o comportamento dos consumidores e os reflexos da crise para bares, adegas e restaurantes da região. Segundo o presidente do Sincomércio do Alto Tietê e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Mogi das Cruzes, Valterli Martinez, apesar de ainda não haver registros de casos de intoxicação confirmados nas cidades da região, é um momento que exige cautela e responsabilidade dos empresários.

“Até o momento, não há registro de casos de intoxicação na nossa região, mas percebemos que o consumidor está mais cauteloso. O Sincomércio orienta os empresários a reforçarem os cuidados com a procedência das bebidas e manter total transparência com o cliente”, destaca Martinez. Ela declara que o setor do Alto Tietê tem trabalhado para recuperar a confiança do público por meio de ações de conscientização e cooperação com os órgãos de fiscalização.

Além disso, o Sincomércio recomenda aos estabelecimentos da região que comprem somente de fornecedores confiáveis, verifiquem lacres e rótulos originais e denunciem produtos suspeitos. “A entidade permanece à disposição dos comerciantes para oferecer orientação e apoio institucional, contribuindo para a segurança do consumidor e a sustentabilidade do comércio”, finalizou.

Balanço

O Alto Tietê tem 15 casos de intoxicação por metanol descartados e um em investigação, segundo dados do gabinete de crise do governo do Estado de São Paulo. Não há casos confirmados na região.

Suzano tem um caso em investigação. Já Itaquá tem sete suspeitas descartadas; Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes e Suzano têm duas; e Poá e Santa Isabel têm uma.