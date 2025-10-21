Frio em São Paulo cai para 10ºC e bate novo recorde em outubro

Em plena primavera, a cidade de São Paulo bateu um novo recorde de frio na manhã desta terça-feira (21), com 10,8ºC. É a temperatura mais baixa para o mês de outubro desde 2014, superando a marca anterior para o mesmo mês - 11,2ºC - , registrada nesta segunda (20).

Segundo a Defesa Civil, a queda nos termômetros acontece devido a uma forte massa de ar polar associada à passagem de uma frente fria.

Frio causa alerta

Com esta situação, o estado de São Paulo mantém o alerta de frio intenso e continua a operação Abrigo Solidário, onde é acolhida temporariamente a população vulnerável. Neste programa, as pessoas recebem refeições e têm camas e cobertores, inclusive para seus animais de estimação.

Ao longo desta terça-feira, o tempo permanece estável e há predomínio do sol por todo o estado paulista. A região metropolitana de São Paulo terá temperaturas entre 16ºC e 22ºC. Outras regiões do estado ficarão entre 24ºC e 33ºC.