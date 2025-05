Frio faz procura por abrigos e serviços de acolhimento crescer

Com a recente queda das temperaturas, cidades do Alto Tietê notaram um aumento na procura por abrigo e serviços de acolhimento. A maioria dos municípios conta com uma retaguarda própria para o serviço, as que não o possuem recorrem ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). As administrações se preparam com recursos e planos emergenciais para lidar com a demanda.

Em Suzano, apenas na noite entre quinta e sexta-feira (15 e 16 de maio), já foram preenchidas 76 vagas nos abrigos da cidade. De acordo com a Prefeitura, existem 80 espaços colocados à disposição por meio de convênio entre a administração e instituições. Estes são divididos metade no Centro Social Bom Samaritano e a outra metade na Casa de Passagem. Em períodos de baixas temperaturas, as abordagens do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) se intensificam, com o objetivo de oferecer acolhimento ou mantas para aqueles que se negam a ir.

Mogi das Cruzes conta com 6 unidades de acolhimento institucional que somam 158 vagas disponíveis para a população em situação de rua. De acordo com a Prefeitura, o número é suficiente para atender a demanda e, em períodos de frio mais intenso, é desenvolvida a Operação Inverno.

Essa última amplia as vagas e estende o horário de trabalho das equipes de abordagem local. Os abrigos municipais notaram um aumento na procura por abrigo devido ao frio, mas não houve alteração significativa na ocupação das unidades.

Poá informa que, desde janeiro, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social está intensificando este serviço para atender os usuários 24h, com atenção especial desde o início de maio, quando as temperaturas começaram a baixar. O município conta com o Serviço de Acolhimento a Pessoas em Situação de Rua no albergue municipal, situado na Rua Vicente Guida.

As abordagens são realizadas por uma equipe especializada. Dessa forma é possível identificar as situações de rua, os motivos e realizar os devidos encaminhamentos em ações integradas junto às demais políticas públicas, como saúde, geração de trabalho e renda, habitação e segurança pública.

A Secretaria de Assistência Social de Itaquaquecetuba implanta, a partir do dia 1º de junho, ações para proteger pessoas em situação de rua. A principal estratégia é a Operação Noites Frias, que conta com atuação de serviço especializado em abordagem social, acolhimento para adultos e famílias, abrigo no Centro POP e ações intersetoriais para cuidar da saúde. Historicamente, há um aumento significativo da procura por abrigo durante os dias mais frios, observando um crescimento acima de 70% na ocupação das vagas no ano de 2024. O município afirma ter suas equipes atentas para atuação e antecipar a ativação das medidas emergenciais caso necessário.

Embora seja impossível obter um efetivo correto de moradores em situação de rua devido a sua rotatividade, Ferraz de Vasconcelos constata que atualmente existem ao menos 70 pessoas. A Pasta informou que a cidade possui um serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias para atender essa demanda e trabalham com 30 vagas diárias nos abrigos.

Guararema não conta com um serviço fixo para acolhimento, porém a Administração estuda a implantação de um espaço com essa finalidade. Atualmente a cidade possui 8 pessoas em situação de rua. Inicialmente, é ofertado o serviço de abordagem social para estabelecer contato inicial, compreender as necessidades de cada pessoa e ajudá-las a acessar recursos e serviços. Após o Serviço de Abordagem Social, a pessoa é orientada a passar em atendimento no CREAS que inclui várias ações importantes, tais como acolhimento e escuta qualificada, onde profissionais técnicos oferecem um espaço seguro para que as pessoas possam expressar suas necessidades e receber apoio.

A cidade de Biritiba-Mirim também não possui retaguarda de acolhimento. Atualmente com 4 pessoas em situação de rua, o CREAS possui uma equipe de técnicos que realiza abordagem social tanto para a oferta de atendimento como para o fortalecimento de vínculos dessas pessoas com seus familiares. Outra alternativa oferecida é uma rede de apoio para superar a atual situação social, uma vez que o CREAS também possui vagas conveniadas pelo Estado para inclusão em comunidades terapêuticas para o tratamento do uso de álcool e outras substâncias psicoativas.

Em Santa Isabel, a Prefeitura informou que está finalizando o contrato de uma nova instituição para o Serviço de Casa de Passagem. Dessa forma, ações de acolhimento, seguem o ritmo normal com abordagem, oferta de serviços e por noite.