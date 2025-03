Frota do transporte escolar tem 336 ônibus para atender 18,6 mil estudantes na região

O transporte escolar possui um papel essencial para uma educação segura e acessível. No Alto Tietê, cerca de 18,6 mil alunos são atendidos pelas frotas municipais que, juntas, disponibilizam 336 ônibus e micro-ônibus para o transporte seguro. Esse benefício existe na região há cerca de 15 anos e cada cidade possui critérios específicos que garantem ao estudante o direito ao transporte escolar.

Em Suzano, as crianças podem utilizar o serviço de acordo com seu nível de ensino. Para as séries na educação infantil, o transporte escolar é garantido para alunos cujas residências estejam a 1 quilômetro ou mais da escola. Já para o ensino fundamental, devem estar a uma distância igual ou superior a 2 km. A frota de Suzano funciona nos moldes atuais desde 2010 e conta com 86 veículos, incluindo ônibus, micro-ônibus e vans, transportando mais de 3 mil estudantes.

A Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes regula a condução escolar seguindo o regulamento municipal. Alunos a partir de quatro anos de idade que residem em zona rural ou em locais de difícil acesso e que estejam a pelo menos dois quilômetros da escola mais próxima, podem usar a infraestrutura de transporte. É claro que o programa também contempla estudantes com deficiência física ou com mobilidade reduzida. Existindo desde 2002, o serviço possui 73 veículos próprios, 54 contratados e atende 4.820 estudantes atualmente.

A frota municipal de Ferraz de Vasconcelos está ativa aproximadamente desde 2004. Ele conta com 17 veículos e atende cerca de 1.434 estudantes, sendo 395 da redes estadual, 996 da municipal e 43 do transporte adaptado e 76 da Apae. É garantido benefício a alunos com residência em área rural, afastada da área escolar e em casos em que não haja vagas disponíveis em escolas próximas à moradia da criança. Além disso, a prefeitura preza pela segurança e pela viabilidade de acesso, portanto se o trajeto apresentar riscos ou dificuldades de acesso, a condução também é fornecida.

Para o atendimento em Itaquaquecetuba, os critérios de concessão seguem o raciocínio de distância entre local de estudo e residência.

Crianças a partir de 1,5 km da escola podem se beneficiar do serviço do transporte escolar. A cidade possui uma frota com 85 veículos que incluem ônibus e micro-ônibus. O sistema atende mais de 8 mil alunos há 7 anos com a empresa atual.

Já em Arujá, a regulamentação do transporte escolar segue critérios do Decreto Municipal. Criado há mais de 15 anos, o programa atende atualmente 1.151 estudantes.

A prefeitura mantém uma frota de 21 ônibus escolares para garantir segurança e acesso à educação