Funcionário da CPTM mata um colega e deixa outro ferido na Estação Luz

Um funcionário da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) atirou contra dois colegas, um supervisor de tração e um maquinista, em uma sala na área interna da Estação da Luz neste domingo (25). Após o crime, o homem fugiu e segue desaparecido.

A Polícia Civil de São Paulo informou nesta segunda-feira (26) que segue nas buscas do suspeito de matar um colega e ferir outro a tiros.

Segundo os colegas, o suspeito fugiu após balear durante uma discussão os colegas de trabalho na estação da Luz. A polícia investiga o que motivou o suspeito a realizar os disparos.

De acordo com a CPTM, o supervisor de tração foi atingido na região do tórax e encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O maquinista foi atingido na perna e foi socorrido ao Hospital Sancta Maggiori. Segundo a companhia, ele passa bem.

“Lamentamos profundamente a trágica perda de um dos nossos colegas de equipe em um ato de violência chocante ocorrido ontem”, disse a CPTM no Twitter, ao decretar luto.

A ocorrência foi registrada no 2⁰ DP, no Bom Retiro, e a CPTM disse em nota que está colaborando com a investigação policial para descobrir a motivação do crime e elucidar o caso.