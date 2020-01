Funcionários da Radial Transporte realizam higienização da frota após caso suspeito de coronavírus

A Radial Transporte intensificou a higienização de toda sua frota que circula na cidade de Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Poá nesta quinta-feira (30) devido à suspeita de contagio por coronavírus na região do Alto Tietê. A força tarefa que mobiliza boa parte do setor responsável pela limpeza dos veículos emprega desinfetantes, germicidas e bactericidas para proteger a população contra doenças e agentes infecciosos. Como procedimento padrão, os carros são higienizados todos os dias antes de saírem para cumprir o itinerário operações.

Quem andou na linha 21TR - Miguel Badra / Monte Cristo na manhã de quinta testemunhou o trabalho ostensivo de limpeza. As colaboradoras da Radial, Rosemeire Oliveira e Maria José de Oliveira, ambas do setor de limpeza da empresa, seguiram durante do percurso promovendo a higienização dos carros. Munidas com garrafas de álcool, baldes, panos úmidos e muita força de vontade, ambas esterilizaram cada apoio de mão e suporte interno do veículo no decorrer do percurso.

O trabalho é minucioso e nenhuma fresta, canto ou espaço escapou da esterilização, e o reconhecimento pelo trabalho e iniciativa veio de imediato. Passageiros elogiaram e agradeceram a preocupação da empresa com os usuários.

Maria de Lourdes da Conceição, de 52 anos e residente do bairro Jardim Dona Benta de Suzano, confessa que sentiu um misto de alívio e alegria ao ver as “meninas” da Radial trabalhando: “Isso é carinho com a gente que pega o transporte público todo o dia. Sem falar que os ônibus são arejados e não tem aquele monte de gente junta, respirando um sobre o outro. Aquilo é um convite para pegar doença”, comenta.

Com a netinha Beatriz no colo, que completará um ano em março deste ano, a passageira fala sobre os cuidados necessários para prezar pela saúde da recém-nascida: “Em casa a gente toma bastante cuidado, deixa sempre tudo bem limpinho para não ter perigo. Na rua, a gente carrega lencinho umedecido e álcool em gel na bolsa. Todo o cuidado é pouco nesses casos”.

Os mais de 500 ônibus que estacionam na garagem após cumprir o itinerário estipulado são submetidos de imediato aos procedimentos de limpeza. No total, são 25 colaboradores responsáveis pela ação, divididos em dois turnos (diurno e noturno) para atender a demanda.