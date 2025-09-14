Envie seu vídeo(11) 4745-6900
14/09/2025
Região

Fundação Casa registra uma diminuição de 8,54% no número de jovens atendidos

Atualmente os centros socioeducativos têm 75 adolescentes, enquanto no mesmo período do ano passado eram 82

14 setembro 2025 - 22h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Fundação Casa registra uma diminuição de 8,54% no número de jovens atendidosFundação Casa registra uma diminuição de 8,54% no número de jovens atendidos - (Foto: REPRODUÇÃO)

As duas unidades da Fundação Casa do Alto Tietê atendem atualmente 75 adolescentes nos centros socioeducativos em Itaquaquecetuba, que juntos têm capacidade para 96 vagas. No mesmo período do ano passado, o número de jovens era de 82, o que representa uma diminuição de 8,54% em comparação com 2025. Os dados foram encaminhados ao DS pelo centro na última quarta-feira (10).

Os principais atos infracionais registrados incluem roubo, envolvimento com tráfico de drogas e furto. A idade média dos atendidos é de 16 anos. Segundo a instituição, durante a medida socioeducativa os adolescentes têm acesso às aulas do ensino formal ministradas por professores da rede estadual, além de atividades esportivas, artísticas e culturais.

Também são oferecidos atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos e de assistência social. Outros serviços incluem cursos de qualificação profissional, workshops e palestras voltadas à formação cidadã, com foco no desenvolvimento pessoal e na reinserção social dos adolescentes, contribuindo para uma sociedade mais segura.

A ocupação atual corresponde a 78,13% da capacidade total dos dois centros socioeducativos, ambos na cidade de Itaquaquecetuba. A instituição mantinha outra unidade em Arujá, mas ela teve suas atividades suspensas devido à baixa demanda.
 

