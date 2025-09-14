Fundação Casa registra uma diminuição de 8,54% no número de jovens atendidos

As duas unidades da Fundação Casa do Alto Tietê atendem atualmente 75 adolescentes nos centros socioeducativos em Itaquaquecetuba, que juntos têm capacidade para 96 vagas. No mesmo período do ano passado, o número de jovens era de 82, o que representa uma diminuição de 8,54% em comparação com 2025. Os dados foram encaminhados ao DS pelo centro na última quarta-feira (10).

Os principais atos infracionais registrados incluem roubo, envolvimento com tráfico de drogas e furto. A idade média dos atendidos é de 16 anos. Segundo a instituição, durante a medida socioeducativa os adolescentes têm acesso às aulas do ensino formal ministradas por professores da rede estadual, além de atividades esportivas, artísticas e culturais.

Também são oferecidos atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos e de assistência social. Outros serviços incluem cursos de qualificação profissional, workshops e palestras voltadas à formação cidadã, com foco no desenvolvimento pessoal e na reinserção social dos adolescentes, contribuindo para uma sociedade mais segura.

A ocupação atual corresponde a 78,13% da capacidade total dos dois centros socioeducativos, ambos na cidade de Itaquaquecetuba. A instituição mantinha outra unidade em Arujá, mas ela teve suas atividades suspensas devido à baixa demanda.

