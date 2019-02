Fundo de Solidariedade abre inscrições em cursos profissionalizantes em Poá

O Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural de Poá, em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, inicia em 18 de fevereiro as inscrições em diversos cursos profissionalizantes, que serão desenvolvidos na Casa de Cursos da região central (rua Fernando Pinheiro Franco, 91).

Ao todo serão 146 vagas e os cursos oferecidos são: Corte e Costura, Modelagem, Bonecas de Pano, Maquiagem Profissional, Designer de Sobrancelha e Feltro. Segundo a primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade, Andressa Lopes, os cursos oferecidos trarão esperança para muitas mulheres que poderão aumentar a renda familiar por meio do novo aprendizado. “É uma satisfação muito grande proporcionar a qualificação profissional e beneficiar centenas de pessoas, permitindo assim melhor qualidade para as pessoas”.

De acordo com a coordenadora da Casa de Cursos, Silvia Cristina Melo, os cursos terão a duração de quatro meses, sendo uma aula por semana, com o tempo de duas horas. “Os interessados poderão se dirigir à Casa de Cursos, localizada na rua Fernando Pinheiro Franco, 91, centro da cidade, de segunda a sexta, das 08 às 17 horas”, explicou ela, que acrescentou ser necessário apresentar no ato da inscrição cópia do RG e comprovante de residência.

No caso do curso de corte e costura, modelagem e bonecas de pano, a idade mínima para participação é de no mínimo 18 anos; e para bonecas de pano é necessário que a pessoa tenha noção de máquina de costura. Já para maquiagem, designer de sobrancelha e feltro, a idade mínima é de 16 anos.

Mais informações sobre as inscrições poderão ser obtidas pelo número (11) 4380-0507.