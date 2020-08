Fundo de Solidariedade de Poá arrecada cobertores

O Fundo de Solidariedade de Poá está avançando com a Campanha Inverno Solidário. Na terça-feira (12) a SPMAR fez a doação de 50 cobertores. Na última segunda-feira (10) a Sabesp e a Fimm Brasil fizeram uma doação de 160 cobertores e 115 máscaras para a entidade. Na semana passada a empresa Induscabos e a Universidade Cruzeiro do Sul também já haviam doado cobertores. Nos próximos dias, com os itens já recebidos, será realizada uma ação junto às pessoas em situação de vulnerabilidade social na cidade.



“O governo do Estado lançou oficialmente a Campanha Inverno Solidário e é aceita a doação somente de cobertores novos embalados para evitar a propagação do Coronavírus com a manipulação de peças usadas. Poá acompanhou a campanha estadual e fez a distribuição de caixas em diversos pontos da cidade para o recebimento de doações e também está atuando junto às empresas do município na busca de apoio para a campanha”, explicou a primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade, Andressa Lopes.



Andressa ainda reforçou que quem também quiser contribuir com esse trabalho pode procurar o Fundo de Solidariedade.