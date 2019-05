Fundo de Solidariedade de Poá lança Campanha do Agasalho e quer arrecadar 85 mil peças

A primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural de Poá , Andressa Lopes, lançou a Campanha do Agasalho 2019 "Aquecendo com amor". A meta é arrecadar 85 mil peças e serão diversos pontos de recolhimento na cidade, entre públicos e privados. Participaram da atividade o prefeito Gian Lopes, vereadores, secretários municipais, representantes de entidades, entre outros.



“Certamente essa é uma das campanhas mais importantes que realizamos durante o ano e espero uma mobilização em toda a cidade. Os poaenses sempre são muito solidários e tenho certeza que participarão doando agasalhos, meias, sapatos, calças, cobertores, entre outros itens que certamente ajudarão a população menos favorecida que precisa do nosso olhar e se aquecer nesse inverno. Reforço o agradecimento a todos os parceiros na realização desta campanha, entre órgãos públicos, comércios, empresas e entidades sociais”, comentou a primeira-dama Andressa Lopes.



Os itens a serem doados para Campanha do Agasalho 2019 devem estar em bom estado de uso. “Precisamos novamente da ajuda e envolvimento de todos. Assim como em 2018 essa campanha será um grande sucesso. Desde já parabenizo o Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural de Poá pelo trabalho e tenho certeza que vamos superar essa meta”, disse o prefeito Gian Lopes.



Quem quiser contribuir com a Campanha do Agasalho 2019 pode fazer as doações nos pontos de arrecadação que estão instalados em secretarias municipais, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), entre outros. Mais informações sobre os locais para a realização das doações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4634-3448.



Participaram do evento de lançamento da Campanha o chefe de Gabinete, Rogério Tarento e os secretários municipais de Assistência, Edevaldo Gonçalves, de Educação, Humberto Martins, de Esportes, Tonho de Calmon, da Mulher, Jeruza Reis e os vereadores Welson Lopes e Deneval Dias. A atividade contou ainda com a apresentação da equipe da modalidade de Coreografia, que garantiu medalha de bronze nos Jogos Regionais do Idoso (JORI), em São Sebastião.



Meta da Campanha

A meta da Campanha do Agasalho em 2019 é arrecadar 85 mil peças. Em 2018 foram conseguidas 80 mil peças em Poá. “Foi uma alegria muito grande o resultado da última campanha. Atingimos a nossa meta mesmo faltando ainda alguns dias para o final dos trabalhos e por isso neste ano tenho certeza que as pessoas irão contribuir novamente, já que puderam conferir a seriedade das nossas ações”.



Andressa Lopes também explicou como será realizado o processo de triagem das peças. “O Fundo de Solidariedade irá separar com todo cuidado as peças. Assim que as mesmas forem arrecadadas já começa o processo de triagem, para que só depois de tudo limpinho comecem os devidos encaminhamentos para a distribuição, que acontecerá durante a ação social intitulada ‘Bazar do Amor’”, concluiu.



Postos de Arrecadação



CRAS Jardim São José – Rua Águas de São Pedro, 411



CRAS Cidade Kemel – Rua Vitor Barbosa Guisar, 179



CRAS Calmon Viana – Avenida Getúlio Vargas, 955



CRAS Vila Jaú – Rua Gerônimo de Mazieira, s/n



Casa de Cursos da região central - Rua Fernando Pinheiro Franco, 91).



Casa de Cursos da Nova Poá - Rua Antonio Bicudo, 89, Jardim Nova Poá)



Secretaria da Mulher - Rua Fernando Pinheiro Franco, 141 – Centro



Secretaria de Esporte - Rua Lucindo Pereira Jordão, 120 – Vila Áurea



Teatro Municipal de Poá – Avenida Antonio Massa, 331 – Centro



Praça da Bíblia/José Guida (região central)



Praça de Eventos – Av. Antônio Massa, 150 – Centro



Prefeitura de Poá - Avenida Brasil, 198 – Centro



Delegacia de Polícia de Poá – Avenida Antonio Massa, 195 - Centro



Cantinho da Melhor Idade - Alameda Pedro Calil, 100 - Centro



Centro de Fisioterapia – Avenida Nove de Julho, 1005 – Centro



Centro Municipal de Especialidades (CEME) – Rua Marquesa de Santos, 70 – Jardim Medina



Centro Municipal de Dança - Avenida Vital Brasil, 57 – Centro



Secretaria de Segurança Urbana - Rua Monteiro Lobato, 170 – Vila Júlia



Secretaria de Transportes – Rua Capitão Francisco Inácio, 323 – Centro



NAP – Rua 26 de Março, 72 – Centro



Fundo de Solidariedade - Rua Alberto Rossi, 130 – Centro



Banco Santander - Av. Nove de Julho, 548 - Centro



Sabesp - R. Dep. Porfírio da Paz, 8