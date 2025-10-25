Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Solidariedade

Fundo Social de Ferraz distribui cestas básicas e hortaliças na Vila Mariana

Mais de 450 quilos de hortifrutis foram distribuídos, entre alho-poró, coentro, alface, pepino e mamão, além de 70 cestas básicas

25 outubro 2025 - 10h00Por de Ferraz
Fundo Social de Ferraz distribui cestas básicas e hortaliças na Vila MarianaFundo Social de Ferraz distribui cestas básicas e hortaliças na Vila Mariana - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz )

O projeto “Feira Solidária” realizado pelo Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos, distribuiu diversos tipos de hortaliças, verduras e cestas básicas nesta sexta-feira (24), na quadrinha da Vila Mariana.

Mais de 450 quilos de hortifrutis foram distribuídos, entre alho-poró, coentro, alface, pepino e mamão, além de 70 cestas básicas contendo leite, arroz, feijão, macarrão, óleo e açúcar.

Todos os alimentos que compõem as cestas básicas foram arrecadados durante a troca solidária de ingressos da Festa da Uva, em que cada pessoa realizava a troca de um alimento específico para assistir ao show do seu cantor favorito da festa.

As hortaliças foram coletadas pelo Fundo Social de Solidariedade por meio da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). As hortaliças eram frescas e de boa qualidade, prontas para o consumo dos ferrazenses.

A coordenadora do Fundo Social, Silvana Santos, disse que essas ações também continuarão em outros bairros do município. “Nós queremos que a maioria dos bairros do município seja atendida, sempre tentando oferecer o melhor para a nossa população ferrazense”, pontuou.

