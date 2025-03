Fundo Social de Ferraz promoverá 'Workshop de Ovos de Páscoa'

O Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos realizará a quarta edição do Workshop de Ovos de Páscoa, uma capacitação gratuita voltada para moradores em situação de vulnerabilidade social. A partir dessa terça-feira (1), os interessados podem garantir a inscrição até o dia 4 de abril na sede do Fundo Social, localizada na Rua Santa Catarina, 300, na Vila Romanopolis.

Com 30 vagas, o curso visa oferecer qualificação técnica e incentivar os participantes a empreenderem, garantindo uma renda extra durante o período da Páscoa. Os alunos aprenderão sobre a temperagem do chocolate, técnica essencial para garantir textura e brilho ao produto, além dos tipos de recheios, prazo de validade, manuseio correto dos ovos de Páscoa e estratégias para se destacar no mercado.

“A capacitação é uma ferramenta poderosa de transformação social. Nosso objetivo é oferecer oportunidades para que os ferrazenses possam aprender uma nova habilidade e, quem sabe, até iniciar um pequeno negócio”, destaca a presidente do Fundo Social, Cida Gambale.

O Workshop de Ovos de Páscoa será realizado no Centro de Integração Social (CIS), na Rua Getúlio Vargas, 199, no Centro. A primeira turma acontece no dia 8 de abril, das 9 às 12 horas, e no dia 10, das 13 às 16 horas.

Para se inscrever, é necessário apresentar um documento original com foto e comprovante de endereço. Mais informações pelo telefone 4678-4018.