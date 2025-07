Fundo Social de Ferraz realiza Bazar Solidário na Vila Margarida

Com o objetivo de ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade no município, o Fundo Social de Solidariedade realizou ontem, quarta-feira (16), mais uma ação do programa Bazar Solidário, desta vez na Vila Margarida.

Foram distribuídos calçados, blusas, calças, camisetas, agasalhos e ração para cachorro. A grande novidade desta edição foi a distribuição dos cobertores para aquecer a população carente do município.

O Bazar solidário é um programa de distribuição de roupas e outros itens que são arrecadados pelo Fundo durante a campanha do agasalho da cidade “Aquece Ferraz”. Toda a população pode fazer a sua doação e as caixas para coleta estão espalhadas por toda a cidade, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), escolas municipais, supermercados e na sede do Fundo Social.

“O Bazar Solidário leva não só roupas, mas também esperança para as pessoas do município. Todos podem pegar o que precisam sem restrição ou limite de peças. Estamos fazendo o possível para ajudar, levando todos estes itens com muito carinho”, pontuou a presidente do Fundo Social, Cida Gambale.

A sede do Fundo Social de Solidariedade fica localizada na Rua Santa Catarina, 330, na Vila Romanopolis.