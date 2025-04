Fundo Social de Mogi entrega 35 toneladas de alimento e mais de 18 mil litros de leite

O Fundo Social de Mogi das Cruzes entregou 35 toneladas de alimentos e de 18.447 litros de leite, arrecadados em campanhas e eventos da cidade. A entrega oficial aconteceu nesta terça-feira (08), e reuniu 80 representantes de entidades, associações, igrejas e lideranças de bairros.

“Quero agradecer a todos vocês que doaram. Estamos sempre abertos a receber doações e ajudar. Eu falo que o Fundo Social é de altos e baixos, épocas estamos com estoques cheios e épocas não. Mas, graças a Deus os mogianos voluntários estão sendo muito parceiros, estamos conseguindo ajudar muitas pessoas”, destacou a presidente do Fundo Social, Maira Cusatis.

As 35 toneladas de alimentos foram arrecadados durante a Ginco - gincana do Colégio Objetivo de Mogi das Cruzes -; 4.247 litros de leite da campanha do Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós; 14 mil litros de leite doados na abertura da 20ª edição do Jogos Interescolares, que reuniu alunos de 49 colégios particulares de Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Biritiba Mirim, Arujá e São Paulo; e 200 litros de leite coletados em evento realizado pelo comerciante Márcio de Farias.

A líder do bairro Conjunto do Bosque, Conceição Imaculada, salienta a importância da ação. “O trabalho social não é fácil, mas é gratificante. Todos os dias eu acordo com meu coração disposto a fazer algo para o ser humano, e não desisto. Todos os dias a minha vida é essa. Nós fazermos o bem comum é promover o seu bairro, a cidade que você vive e promover a cidadania”, comentou.

A prefeita Mara Bertaiolli, que participou do evento, agradeceu a colaboração. “São essas atitudes de olhar para o lado que a cidade precisa, são essas atitudes de dividir o que você tem que a cidade precisa. Para todas as entidades representadas aqui eu quero agradecer, vocês são exemplos a serem seguidos”, finalizou.

Também estavam presentes os vereadores Édson Santos (PSD); Malu Fernandes (PL); Milton Lins da Silva (PSD), o Bi Gêmeos; Otto Rezende (PSD); Antônio José as Silva (PL), o Tonhão; Felipe Liz (PL); além de outros secretários.