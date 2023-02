Fundo Social de Mogi segue com arrecadação de mantimentos para famílias afetadas pelas chuvas

O Fundo Social de Mogi das Cruzes segue arrecadando doações, para atendimento emergencial às famílias em situação de vulnerabilidade e afetadas pelas chuvas.

A operação, intitulada Ação Verão 2023, tem três pontos de arrecadação: um na própria sede do Fundo Social, que atende no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura, outro no Mogi Shopping, dentro dos dias e horários de funcionamento do centro comercial e o terceiro é o drive thru no Pró-Hiper, que está operando diariamente, das 9h às 18h.

O objetivo é arrecadar itens de primeira necessidade, com maior foco neste momento em alimentos não perecíveis, água e produtos de limpeza e higiene pessoal.

"Temos recebido muitas roupas e agasalhos, que são, claro, necessários, mas o que mais precisamos na atual situação são alimentos não perecíveis, água mineral e também produtos de limpeza e higiene", destaca o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Márcio Maldonado.

Além dos itens acima citados, o Fundo Social também aceita a doação de fraldas geriátricas, absorventes, roupas de mesa e banho, além de roupas de adultos e crianças.

Tudo o que é arrecadado é entregue às instituições sociais, associações e lideranças de bairro cadastradas e chega, a partir dessas, às famílias em necessidade.

"Continuamos precisando muito da colaboração de todos. As famílias vulneráveis dependem dessa ajuda, portanto reforço aqui o pedido para quem pode, para que colabore com a nossa campanha", complementa o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes.

No Mogi Shopping, as doações podem ser entregues no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), todos os dias, das 10h às 22h. Já na sede do Fundo Social, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O Fundo Social trabalha diretamente com instituições sociais, associações e lideranças de bairro cadastradas.

As doações, portanto, são primeiramente entregues às entidades com cadastro ativo e cabe a elas a entrega final dos itens às famílias e comunidades assistidas.

O atendimento às famílias afetadas pelas chuvas também inclui trabalhos de outras Secretarias Municipais, pela Operação Verão, que se estende até o final de março e também a partir da declaração de estado de emergência na cidade, por meio do Decreto 21.572/2023 e a criação de uma sala de situação para atendimento imediato, no início neste mês.

Mais informações sobre a Ação Verão podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social, que é o 4798-5143.