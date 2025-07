Fundo Social de Poá arrecada 2 toneladas de alimentos com entrada solidária em evento

O Fundo Social de Poá, presidido pela primeira-dama Flavia Souza, arrecadou 2 toneladas de alimentos durante a 25ª edição do “Rock na Praça”, realizada nos dias 12 e 13 de julho, na Praça de Eventos, com o apoio da Prefeitura. A iniciativa uniu cultura e solidariedade, com o objetivo de fortalecer as políticas públicas de assistência social no município. As doações foram transformadas em cestas básicas, que já estão sendo distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade.

Os alimentos arrecadados no evento passaram por triagem e foram organizados por equipes do Fundo Social e da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. As cestas estão atendendo famílias previamente cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). A seleção dos beneficiados segue critérios socioeconômicos, com apoio técnico das equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

O evento Rock na Praça, conhecido como o maior da região e que reuniu mais de 40 mil pessoas em dois dias, ganhou ainda mais relevância este ano com a proposta de entrada solidária. A população foi convidada a doar alimentos não perecíveis na entrada do festival, reforçando o caráter comunitário da iniciativa.

"A solidariedade da população é a força que transforma realidades. Agradecemos a todos que participaram do evento, que acontece há 25 anos na cidade, e contribuíram com as doações. Esse gesto coletivo vai fazer a diferença na vida de muitas famílias", afirmou a primeira-dama, que destacou ainda o caráter inclusivo do festival com a criação do espaço da inclusão para acolher idosos, pessoas com deficiência (PCD) e neurodivergentes.