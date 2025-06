Fundo Social de Poá promove mega bazar com peças gratuitas

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e do Fundo Social, realiza o primeiro Mega Bazar Social da Campanha do Agasalho, que neste ano tem o tema “Poá tem pressa para cuidar e abraçar”. O espaço foi aberto nesta quinta-feira (26/06) pelo prefeito Saulo Souza e pela primeira-dama Flavia Souza e segue até o dia 5 de julho, das 9h às 17h, na Praça de Eventos, localizada na Avenida Antônio Massa, 150, no centro da cidade.

O Bazar oferece à população cadastrada no CadÚnico (Cadastro Único) a possibilidade de escolher, gratuitamente, até cinco peças, incluindo agasalhos, calçados, cobertores e itens de cama, mesa e banho. Também há roupas para crianças, adultos, idosos e até para os animais de estimação. Para acessar o espaço é necessário apresentar um documento de identidade (RG) e realizar um rápido cadastro.

“Esse Mega Bazar foi preparado pela própria população de Poá, com doações que vieram de todos os bairros da cidade. Nem os pets ficaram de fora. Será uma semana inteira de atendimento, com muito carinho, liderado pela nossa primeira-dama. Essa é uma grande corrente do bem que vai alcançar as famílias que mais precisam, sendo que cada membro cadastrado no CadÚnico poderá retirar até cinco peças”, destacou o prefeito Saulo Souza.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social, o objetivo do bazar é garantir um inverno mais confortável para as famílias que mais precisam.

“Foi tudo preparado com muito amor e carinho. Todos os itens foram triados com zelo, para garantir dignidade e cuidado às pessoas atendidas. O espaço foi montado para funcionar como uma espécie de loja solidária, onde os visitantes podem escolher com liberdade e conforto as peças que melhor atenderem às suas necessidades”, explicou.

A ação é parte da Campanha do Agasalho 2025, que segue ativa e conta atualmente com quase 200 pontos de coleta distribuídos por toda a cidade. É possível fazer doações em prédios públicos, secretarias municipais, escolas, igrejas, supermercados, lojas e empresas parceiras. Nesses pontos são aceitas roupas de inverno, cobertores, meias, luvas, calçados e outros itens em bom estado de conservação.