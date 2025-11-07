Fundo Social de Solidariedade de Ferraz realiza Bazar Solidário na Vila Piauí

Itens como calças, camisetas, meias, agasalhos e roupas infantis foram doados aos moradores da Vila Piauí pelo Fundo Social de Solidariedade nesta quinta-feira (06).

A ação, que é realizada todas as semanas em diferentes bairros do município, faz parte do programa “Bazar Solidário”, que ajuda as pessoas em situação de vulnerabilidade.

Todos os itens doados passam por uma triagem prévia realizada pela equipe do Fundo Social, que higieniza devidamente as peças.

Além de roupas, também foram doadas cestas básicas para os moradores e cada cesta continha: arroz, feijão, macarrão, leite e óleo. Todos os alimentos doados foram arrecadados durante a troca de ingresso solidário para a 41ª Festa da Uva Fina de Ferraz de Vasconcelos.

Segundo a presidente do Fundo Social, Cida Gambale, esta ação beneficia a casa de diversos moradores que muitas vezes não têm condições de comprar estes itens. “Esta é uma ação que nos emociona e nos puxa para a realidade; muitas pessoas não conseguem comprar estes itens que para muitos de nós são tão básicos. Por isso o trabalho do Fundo Social é tão importante”, pontuou.