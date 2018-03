Fundo Social de Solidariedade faz lançamento da Campanha do Agasalho 2018 na terça-feira

O Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes realiza na próxima terça-feira (20), às 9 horas, o lançamento da Campanha do Agasalho 2018. A iniciativa, que cria uma corrente solidária no município em prol da arrecadação de peças de frio e cobertores, será iniciada em um grande evento, que vai reunir 1.200 pessoas, sendo 800 crianças da rede municipal e de regiões de vulnerabilidade social.

O lançamento será no Circo Portugal, com quem o Fundo Social de Mogi travou parceria, com o objetivo de possibilitar às crianças da cidade acesso gratuito ao espetáculo e à magia do circo. Será, portanto, um dia em que duas ações sociais vão se entrelaçar.

“No ano passado fizemos parceria com o Circo dos Sonhos e foi uma grande emoção poder proporcionar às crianças da cidade a experiência de ir ao circo. Agora em 2018 fizemos essa nova parceria e decidimos aliar isso ao lançamento de uma de nossas maiores ações de solidariedade, que é a Campanha do Agasalho. Não tenho dúvidas de que será um dia inesquecível”, destaca a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, Karin Melo.

A Campanha do Agasalho é sempre lançada do início do outono e tem por meta arrecadar milhares de roupas e peças de frio, incluindo cobertores, que serão distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade da cidade na época do inverno.

Cerca de 300 postos de arrecadação, que são basicamente caixas de papelão com o cartaz oficial da campanha, são distribuídos pela cidade, em pontos estratégicos, como unidades de ensino, supermercados, comércios, igrejas e prédios da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Paralelamente, o Fundo Social monta uma estrutura de separação e distribuição no Tiro de Guerra e em uma associação parceira, situada na Vila Pomar. Esses pontos ficam resposnáveis por receber as peças, separá-las e preparar kits para homens, mulheres e crianças. Antes de serem distribuídas, as roupas que necessitam passam por pequenos reparos, como trocas de botões ou de zíperes.

Na sequencia, os kits são encaminhados às cerca de 200 entidades cadastradas junto ao Fundo Social. Este processo faz com que a distribuição seja rápida e também que os kits cheguem àqueles que efetivamente mais necessitam. Isso porque as entidades atuam diretamente nas comunidades, portanto elas conhecem bem a realidade de cada local.

Com o lançamento da campanha, pessoas físicas e jurídicas da cidade já poderão se movimentar em torno das doações. Quem quiser ter um posto de arrecadação com o logo oficial da campanha deve ligar para o telefone 4798-5143, do Fundo Social.

O Fundo Social também costuma receber doações de empresas que fazem campanhas próprias de arrecadação entre seus funcionários e depois destina o que foi arrecadado à campanha.

A Campanha do Agasalho 2018 segue até o dia 27 de julho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-5143. O órgão também atende presencialmente no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O e-mail de contato é o fundosocial@pmmc.com.br.