Fundo Social de Solidariedade promoverá Bazar de Troca Solidária

O mês de fevereiro começará com ações sociais em Ferraz de Vasconcelos com o Bazar de Troca Solidária, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade. O evento ocorrerá no dia 1° de fevereiro, das 10 às 16 horas, no prédio do órgão.

Com o objetivo de ajudar as famílias em vulnerabilidade do município, o bazar vai arrecadar fraldas geriátricas e infantis. Os interessados poderão fazer a troca por vários itens, como camisetas, cobertores, bolsas, conjuntos, carteiras, bolsas, tênis, agasalhos, entre outros. É importante que cada pacote de fralda contenha 30 unidades, além disso, todas as peças são novas e de ótima qualidade.

Esse é um trabalho efetivo que faz parte do calendário de ações do órgão desde 2021 e oferece auxílio para muitos moradores que carecem dessas doações.

A presidente do Fundo Social, Cida Gambale, conta com a colaboração de todos. “Sabemos da dificuldade de tantas famílias que fazem o uso de fraldas infantis e geriátricas e esse é o momento de contribuir com quem mais precisa. Levem suas doações, aguardo ansiosamente a presença de todos e nosso evento será um grande sucesso”.

O Fundo Social de Solidariedade está situado na Rua Santa Catarina, 330, na Vila Romanopolis. Dúvidas e mais informações podem ser feitas pelo telefone 4678-4018.

ITENS PARA TROCA

·Camisetas/conjuntos: 1 fralda geriátrica tamanho G

·Tênis: 2 fraldas geriátricas tamanho G

·Bolsas: 3 fraldas geriátricas tamanho G

·Carteiras/cintos: 1 fralda infantil G ou M

·Cobertor: 1 fralda geriátrica tamanho G