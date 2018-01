Fundo Social e AACD de Mogi fecham parceria de voluntariado

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, Karin Melo, esteve na sede da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), nesta sexta-feira (26), para formalizar o início de uma nova parceria. A partir de agora, a AACD contará com o apoio de um grupo de voluntariado, articulado pelo Fundo Social e formado por diretoras do órgão, servidoras públicas e profissionais autônomas, que ajudarão e entidade na missão de massificar e consolidar o nome da Associação.

A meta foi estabelecida pela própria AACD, que atualmente tem como gestora administrativa Luciana Martins Amaral. Foi ela que recebeu o grupo de voluntárias e a presidente do Fundo Social nesta manhã, para uma apresentação da Associação e também a definição de uma agenda de eventos que serão realizados neste ano, a partir dessa parceria.

“A ideia aqui é unir as forças do Fundo Social de Solidariedade e da AACD e ajudar em tudo aquilo que pudermos, para que a Associação possa desenvolver um trabalho cada vez melhor”, destacou Karin.

A gestora administrativa da unidade explicou como a AACD funciona, como é a rede de voluntários já existentes e também os eventos que já fazem parte da agenda da Associação. Ela destacou que, dentre as necessidades da entidade, essa parte de eventos e divulgação do nome da associação é atualmente a que mais requer apoio.

“Fico muito feliz por receber essa grande ajuda. Temos vários planos pela frente e muita coisa para fazer, mas sozinha eu sei que eu não conseguiria”, destacou.

O primeiro projeto que deve ser implantado a partir dessa nova parceria é o Família Solidária. Trata-se de um almoço, que deve ser realizado em um domingo do mês de junho, com o objetivo de arrecadar fundos para a AACD. “Nossa ideia é realmente promover um dia para a família, em que todos se reúnam, se confraternizem e ajudem nessa boa causa”, destacou Karin.

Também partiu do Fundo Social o projeto de inserir a AACD nas grandes festas realizadas na cidade, como é o caso do Akimatsuri e da Festa do Divino Espírito Santo. Para o Akimatsuri, a parceria já está confirmada e a entidade deve se fazer presente no evento, que acontece em dois finais de semana do mês de abril, por meio de um estande que vai apresentar o trabalho da AACD.

“Aqui em Mogi temos a grande sorte de contar com o apoio da Prefeitura no custeio dos nossos serviços e temos também o apoio do Teleton, porém os nossos custos de manutenção são altos e estamos agora num processo de expansão, portanto toda ajuda é muito bem-vinda”, complementou Luciana.

A AACD também conta com uma agenda própria de eventos, que compreende eventos como um chá bingo, que será realizado no dia 13 de março e eventos em comemoração a datas festivas, sendo de o Páscoa o mais próximo. A entidade possui ainda um bazar fixo, que funciona na própria unidade.

Em todo o Brasil, são 12 unidades da AACD, 1.926 voluntários e 1.705 funcionários. A unidade de Mogi das Cruzes atendeu em 2017 a uma média de 116 pacientes e fez cerca de 1.100 atendimentos/mês. Ainda segundo a gestora, a meta é que esse número de pacientes atendidos chegue a 350.

A AACD de Mogi oferece serviços como terapia ocupacional, pedagogia, fisioterapia e tem também posto de enfermagem, sala de gesso, sala de convivência, consultórios e área administrativa.

Fazem parte do grupo de voluntariado Cláudia Regueiro, Thaís Oliveira, Simone Garcia, Priscila Garcia, Mariany Vicco, Marta Angélica Rangel, Thais Ciocchi, Isabel Gromick e Maira Paulino Cusatis.