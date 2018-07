Fundo Social entrega cheque no valor de R$ 40 mil à AACD de Mogi

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, Karin Melo, fez, na manhã dessa terça-feira (17), a entrega do cheque no valor de R$ 40.825,51 à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) de Mogi. O valor foi arrecadado durante dois eventos promovidos pelo Fundo Social, a partir da parceria selada no início deste ano.

Do total angariado, R$ 20.131,30 provém do Almoço Família Solidária, que aconteceu no dia 10 de junho, no Clube Náutico Mogiano. Já os demais R$ 20.694,21 foram arrecadados durante a quermesse da Festa do Divino Espírito Santo, com a barraca do baião de dois, do Fundo Social, que ficou aberta de 10 a 20 de maio, no espaço do Pró-Hiper.

Karin falou sobre a alegria de poder ajudara a AACD e a necessidade de que essa corrente tenha continuidade. “As pessoas costumam ver a AACD na televisão, sabem que é uma entidade que vêm de São Paulo e acabam pensando que a AACD tem recursos e não precisa de ajuda, mas isso não é verdade. Ela precisa sim de muito apoio, para que possa continuar desenvolvendo o belíssimo trabalho que já faz”, frisou.

A gestora administrativa da unidade, Luciana Amaral, falou sobre a importância de receber essa ajuda. “Aqui em Mogi temos a sorte de contar com a ajuda da Prefeitura nos nossos custeios básicos. Mesmo assim, sempre é preciso algo complementar, portanto esse auxílio não poderia ter vindo em melhor hora. Agora conseguiremos fechar o nosso primeiro semestre com chave de ouro”, destacou.

Luciana também agradeceu à mobilização iniciada pelo Fundo Social. “Eu fiquei emocionada quando vi a dimensão desse projeto criado pelo Fundo Social e me sinto realmente privilegiada”, acrescentou, fazendo também um convite para que mais pessoas conheçam o trabalho da AACD.

“Uma coisa é você doar e outra é você vir até aqui e ver o trabalho que desenvolvemos todos os dias. Gostaríamos de tornar o nome da AACD ainda mais conhecido, até para que as pessoas entendam que todo recurso que entra aqui é destinado às nossas terapias e este é verdadeiramente um espaço do bem”, pontuou, lembrando ainda que a unidade possui mais voluntários do que efetivamente funcionários.

Além do orçamento mensal, a AACD também passará em breve por um processo de ampliação, que está sendo conduzido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e que vai fazer o número de pacientes atendidos saltar de 116 para até 350. Por isso, a entidade seguirá necessitando do apoio de todos.

O chef Adan Garcia e sua esposa, Sandra Lima, que comandaram voluntariamente as cozinhas da barraca do Divino e do almoço Família Solidária, também compareceram à entrega do cheque.

“É muito gratificante doar um pouquinho do que a gente faz de melhor para uma causa tão nobre. Isso nos faz trabalhar ainda com mais vontade e mais amor”, destacou Adan.

Quem quiser ajudar a AACD pode entrar em contato com a entidade, pelo telefone 4791-7470. Já quem quiser falar com o Fundo Social deve ligar no 4798-5143.