Fundo Social estará na quermesse da Festa do Divino 2019 com a barraca do baião de dois

Pelo segundo ano consecutivo, o Fundo Social de Mogi das Cruzes estará presente na quermesse da Festa do Divino Espírito Santo, com a barraca do baião de dois. Novamente, o prato será preparado pelo premiado chef Adan Garcia, do restaurante Leitão de Gravata, que já é parceiro das ações do Fundo Social.

Neste ano, tudo o que for arrecadado durante a festa será revertido para a Associação de Assistência às Mulheres, Crianças e Adolescentes vítimas de violência – “Recomeçar”, presidida pela advogada Rosana Pierucetti. Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos e com caráter assistencial, educacional e cultural, que presta assistência e apoio a mulheres, crianças e adolescentes em situação de violência.

O objetivo do Fundo Social é auxiliar a entidade na manutenção de suas atividades. A participação na Festa do Divino está sempre ligada diretamente a uma causa social. No ano passado, toda a verba arrecadada foi destinada à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) de Mogi, que passava por um processo de ampliação no atendimento.

O baião de dois será comercializado por R$ 14,00 e a barraca funcionará todas as noites, ao longo dos dez dias da festa. Além da equipe do Fundo Social, voluntários do programa Família Solidária atuarão, auxiliando com os serviços na cozinha e no salão. Como em todas as tendas da quermesse da Festa do Divino, as fichas devem ser adquiridas diretamente nos caixas do evento.

A quermesse da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes será montada no espaço do Pró-Hiper durante todo o período da festa, que vai se estender de 30 de maio a 9 de junho. Nesta quinta-feira (30), dia da abertura da festa, ela começa às 19h30. Nos demais dias de semana, ela abre às 18h30. Já aos sábados e domingos, a quermesse funciona partir das 14 horas.

Sobre a festa

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes é uma das maiores e mais antigas do Brasil. Segundo o historiador Jurandyr Ferraz de Campos, a devoção ao Espírito Santo em Mogi das Cruzes está registrada em uma ata da câmara da então Villa de Sant´Anna de Mogy Mirim, datada de 4 de maio de 1613.

O evento mantém até hoje aspectos tradicionais, tais como a Entrada dos Palmitos, as alvoradas, o Império do Divino Espírito Santo, os mais diversos grupos de tradição folclórica e a grande variedade da culinária típica.

A abertura, no dia 30, contará com solenidade de levantamento do mastro, bênção das bandeiras e abertura do Império, na praça Coronel Almeida. A programação segue diariamente, com as alvoradas a partir das 5h, e a quermesse, além das novenas e missas na Catedral de Sant’Ana, às 19h30.

A Entrada dos Palmitos, ponto alto da parte folclórica da festa, será no dia 8 de junho, a partir das 8h. A festa se encerra em 9, Domingo de Pentecostes, com a procissão do Divino, a missa de Pentecostes e a cerimônia de incineração dos pedidos e fechamento do Império.

A festa deste ano tem como tema “Divino Espírito Santo, renove a nossa Fé e a transforme em Missão”. Os festeiros são Marcelo Braz e Suely Moraes Braz e os capitães de mastro são Antonio José Mercado e Maria Auxiliadora Mercado. A organização do evento é da Associação Pró-Festa do Divino Espírito Santo e da Diocese de Mogi das Cruzes.