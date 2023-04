Fundo Social lança a campanha Inverno Solidário com Noite do Riso

O Fundo Social de Mogi das Cruzes vai lançar, no dia 3 de maio, a campanha Inverno Solidário 2023 - Gestos que Aquecem. O lançamento será feito no Theatro Vasques, a partir das 19 horas, com a Noite do Riso, que terá apresentação especial do espetáculo "Eu sou o seu pai!", comandado pelo humorista mogiano, Márcio Pial e seu filho, Vitor Hugo. A entrada é solidária e o pedido é para que os interessados em acompanhar a atração doem na chegada um par de meias novas.

A campanha deste ano terá como foco a arrecadação de peças para aquecer as extremidades do corpo. Assim, o Fundo Social pede principalmente a doação de meias, toucas e luvas. Estes são os itens menos frequentes nos estoques de donativos do órgão, razão pela qual estão sendo priorizados. Porém, também serão recebidos cobertores, agasalhos, além de roupinhas e mantas para pets.

"Claro que toda a ajuda é bem vinda, porém neste ano, como já fizemos outras campanhas de arrecadação, acabamos recebendo uma quantidade grande de roupas. Por isso, neste momento o que mais precisamos são esses outros itens, para complementar o que já possuímos e, assim, podermos ajudar da melhor forma aqueles que precisam", destaca o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Márcio Maldonado.