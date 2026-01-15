Fundo Social oferece cursos gratuitos de panificação e pizzaiolo em parceria com Estado em Ferraz

O Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, está oferecendo 45 vagas para os cursos gratuitos de panificação e pizzaiolo, que serão realizados em uma carreta-escola do programa.



As vagas estão distribuídas em três períodos, sendo 15 no período da manhã, 15 à tarde e 15 no período da noite, ampliando as oportunidades para que moradores da cidade possam participar da qualificação.



A carreta do Caminho da Capacitação ficará estacionada na Rua Santa Catarina, altura do número 335. Os cursos fazem parte de um programa de qualificação profissional do Fundo Social do Estado de São Paulo, cujo objetivo é capacitar a população para o mercado de trabalho e incentivar a geração de renda.



Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos, Cida Gambale, a ação reforça o compromisso com o desenvolvimento social da cidade. “Essa parceria com o Governo do Estado é fundamental para levar qualificação gratuita à nossa população. Os cursos de panificação e pizzaiolo abrem portas para novas oportunidades de trabalho e renda, fortalecendo a autonomia das famílias ferrazenses”, destacou.



Os cursos são totalmente gratuitos, e os interessados devem se inscrever por meio do site: www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br.