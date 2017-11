Fundo Social promove a formatura da segunda turma do projeto Chefs Notáveis

O Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes promoveu, na noite desta quarta-feira (29), a solenidade de formatura da segunda turma do ano do projeto Chefs Notáveis. O evento, realizado na Loja Maçônica, no Alto do Ipiranga, contou com a presença do prefeito, Marcus Melo e da presidente do Fundo Social, Karin Melo e reuniu jantar, apresentações musicais e também a entrega dos certificados de conclusão, mais apostilas, aos formandos.

Esta turma, assim como a primeira, foi inteiramente composta por alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Desta vez os alunos tinham idades entre 15 e 17 anos e receberam, de agosto para cá, aulas de gastronomia na própria Apae, ministradas pela cozinheira mogiana, Luriana Toledo, que passou a eles ensinamentos sobre pratos salgados. Já técnicas referentes a pratos doces, mais especificamente o brigadeiro, foram ensinadas a eles pela monitora Sheyla Reis. Foram 15 alunos no total.

Tudo isso que foi ensinado aos alunos foi o que compôs o cardádio da noite. Os convidados tiveram como entrada caponata e minihamburguer, o prato principal foi estrogonofe de frango e a sobremesa foi brigadeiros.

“O mais gratificante para mim é poder ver o sorriso estampado no rosto dos nossos aluninhos. Agradeço muito à oportunidade de ter participado de algo assim e agradeço muito também à Apae, por ter confiado no trabalho do Fundo Social de Solidariedade”, destacou a presidente do Fundo Social, Karin Melo.

A trilha sonora da noite foi garantida pela banda da Apae, que se apresentou ao público e também pelo músico Eduardo Henrique, que apresentou repertório de música popular brasileira.

A formatura da segunda turma do Chef Notáveis também contou com a presença do presidente da Apae, João Montes, de secretários municipais, vereadores, das diretoras do Fundo Social de Solidariedade, além dos alunos e seus familiares.