Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 03 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Fundo Social realiza distribuição de roupas e cestas básicas em Ferraz

Todos os itens passam por um processo de triagem antes de chegar às mãos da população

03 novembro 2025 - 12h42Por De Ferraz
- (Foto: Vinicius Cavalcante/ SecomFV)

Nesta segunda-feira (03), o Fundo Social de Solidariedade realizou uma ação carregada de amor e empatia para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade do município na Vila Margarida.

O bairro, que é o maior da cidade, recebeu o programa “Bazar Solidário” na Travessa Sargento João Batista da Silva (conhecido também como Boca do Sapo), com a distribuição de roupas variadas e cestas básicas.

Entre os itens estavam camisetas, calças, blusas de frio e roupas infantis; cada pessoa pôde pegar a quantidade de peças que precisava.  

As cestas básicas distribuídas nesta edição foram montadas com os alimentos arrecadados durante a troca de ingressos solidários para a 41ª Festa da Uva Fina, evento já tradicional que marca a história da cidade.

O instituto Incluindo Vidas também está ajudando a equipe do Fundo Social, localizando os bairros mais carentes do município e levando as demandas da população.

A presidente do Fundo Social, Cida Gambale, agradeceu a doação dos ferrazenses: “Esta ação só é possível graças ao coração generoso dos ferrazenses, que doaram os alimentos e as roupas para a distribuição. Todas elas são em bom estado, tudo isso para sempre preparar o melhor para os moradores da nossa cidade”, pontuou.

Todos os itens passam por um processo de triagem antes de chegar às mãos da população.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homicídios no Alto Tietê crescem 36% com 78 assassinatos em 2025
Região

Homicídios no Alto Tietê crescem 36% com 78 assassinatos em 2025

Sebrae-SP oferece curso gratuito para MEIs de alimentação no Alto Tietê 
Região

Sebrae-SP oferece curso gratuito para MEIs de alimentação no Alto Tietê 

Pesquisa traz as cidades mais rurais e as mais urbanizadas
Região

Pesquisa traz as cidades mais rurais e as mais urbanizadas

Frequência a bares cai 30% após casos de intoxicação por metanol
Região

Frequência a bares cai 30% após casos de intoxicação por metanol

Prefeitura de Arujá fala em 'inconformismo' e vai entrar com recurso contra decisão do TJ-SP
Região

Prefeitura de Arujá fala em 'inconformismo' e vai entrar com recurso contra decisão do TJ-SP

TJ-SP emite efeito suspensivo e retoma cobrança de pedágio em Arujá
Região

TJ-SP emite efeito suspensivo e retoma cobrança de pedágio em Arujá