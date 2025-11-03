Fundo Social realiza distribuição de roupas e cestas básicas em Ferraz

Nesta segunda-feira (03), o Fundo Social de Solidariedade realizou uma ação carregada de amor e empatia para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade do município na Vila Margarida.

O bairro, que é o maior da cidade, recebeu o programa “Bazar Solidário” na Travessa Sargento João Batista da Silva (conhecido também como Boca do Sapo), com a distribuição de roupas variadas e cestas básicas.

Entre os itens estavam camisetas, calças, blusas de frio e roupas infantis; cada pessoa pôde pegar a quantidade de peças que precisava.

As cestas básicas distribuídas nesta edição foram montadas com os alimentos arrecadados durante a troca de ingressos solidários para a 41ª Festa da Uva Fina, evento já tradicional que marca a história da cidade.

O instituto Incluindo Vidas também está ajudando a equipe do Fundo Social, localizando os bairros mais carentes do município e levando as demandas da população.

A presidente do Fundo Social, Cida Gambale, agradeceu a doação dos ferrazenses: “Esta ação só é possível graças ao coração generoso dos ferrazenses, que doaram os alimentos e as roupas para a distribuição. Todas elas são em bom estado, tudo isso para sempre preparar o melhor para os moradores da nossa cidade”, pontuou.

Todos os itens passam por um processo de triagem antes de chegar às mãos da população.