Fundos Sociais do Condemat fazem planejamento para 2020

A presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Karin Melo, conduziu, na manhã desta quarta-feira (22/01), a primeira reunião ordinária do ano do Conselho dos Fundos Sociais do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Karin agora é a coordenadora do grupo, que existe desde 2017 e busca a integração entre as cidades e o compartilhamento de projetos sociais bem-sucedidos.

A reunião serviu para o debate de potenciais ações dos Fundos Sociais para 2020 e contou com a participação da representante regional do Fundo Social de São Paulo, Margareth Martins Freitas, que passou a todos os presentes algumas diretrizes do Estado para os próximos 12 meses.

Uma das ações propostas por Karin é uma visita à cidade de Santa Branca, que ingressou no Condemat em setembro do ano passado. “Já tivemos esse trabalho de visitar e conhecer a realidade de cada município quando iniciamos as atividades do grupo. Agora acho importante programarmos uma visita à Santa Branca, que é nova na composição do consórcio e, portanto, a única que ainda não conhecemos”, observou, sugerindo que a próxima reunião ordinária do conselho seja realizada em Santa Branca.

A equipe técnica do Fundo Social de Mogi também apresentou, durante a reunião, uma proposta de remodelação do projeto Sabores do Alto Tietê. A ideia é que, em vez de um município ficar totalmente responsável pela organização de cada edição, haja uma ação simultânea de todas as cidades integrantes do consórcio, a partir da parceria com estabelecimentos comerciais de cada local.

Os representantes dos Fundos Sociais presentes na reunião ficaram de estudar a proposta e levantar a viabilidade de sua concretização, conforme a realidade de cada município. O projeto Sabores do Alto Tietê já teve três edições, sendo uma em Mogi das Cruzes, uma em Suzano e outra em Guarulhos.

A representante do Fundo Social de São Paulo, Margareth Martins Freitas, falou a todos sobre algumas diretrizes de atuação do Estado para 2020. Uma delas é a divulgação prévia das quatro grandes campanhas de arrecadação do ano, que são a campanha de fraldas infantis e geriátricas, campanha do agasalho, de brinquedos e também de cestas básicas.

Ela falou também sobre os cursos de capacitação deste ano e algumas novas regras, que farão com que cada município tenha uma pontuação junto ao Fundo Social de São Paulo. Essa somatória de pontos, em um segundo momento, vai definir a ordem de destinação às cidades de cursos custeados pelo Estado.

Participaram da reunião a presidente do Fundo Social de Suzano, que é ex-coordenadora do conselho, Larissa Ashiuchi, a também ex-coordenadora do conselho e presidente do Fundo Social de Guararema, Vanessa Noronha Leite, a presidente do Fundo Social de Biritiba Mirim, Eliza Akemi Tajira, o secretário adjunto de Desenvolvimento Social de Itaquaquecetuba, Benny Iwao Tsugiyama e o representante do Fundo Social de Santa Isabel, Willian Malagares.